¿Cuándo se acaba el Buen Fin 2025?

El Buen Fin 2025 entra en la recta final este lunes 17 de noviembre, tras una extensión especial de cinco días. En esta edición, tanto comercios físicos como plataformas en línea reportaron alta afluencia y múltiples transacciones, impulsadas por el feriado nacional que permite a millones de mexicanos dedicar tiempo a sus compras.

La jornada del lunes resulta clave, pues coincide con el descanso oficial por la conmemoración de la Revolución Mexicana, otorgando una oportunidad extra para quienes buscan aprovechar las ofertas más destacadas del año.

Hasta cuándo siguen vigentes las promociones

Las compras en línea durante el Buen Fin 2025 podrán realizarse hasta las 23:59 horas del lunes 17 de noviembre, plazo en el que finalizan oficialmente las promociones.

Al término de ese minuto, los precios volverán a sus niveles habituales. Tiendas en línea y aplicaciones móviles mantienen activas sus condiciones de descuento hasta ese límite, por lo que los usuarios interesados en finalizar alguna adquisición deben hacerlo antes de la medianoche.

En el caso de establecimientos físicos, no existe un horario unificado de cierre. La mayoría de los comercios, centros comerciales y tiendas departamentales concluyen operaciones entre las 21:00 y las 23:00 horas, dependiendo de su política interna y ubicación.

Es recomendable revisar anticipadamente el horario de cada sucursal, ya que las promociones dejan de aplicarse al momento que cada tienda baja sus cortinas.

El Buen Fin 2025: características y consejos para la jornada final

En su decimoquinta edición, el Buen Fin se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre, abarcando todo el puente vacacional y permitiendo un mayor flujo de visitantes. La Secretaría de Economía y los organizadores del evento destacaron la importancia de esta fecha para incentivar la economía, tanto por el volumen de ventas como por los esquemas de pago flexibles.

La jornada final suele caracterizarse por una alta afluencia de compradores y la aparición de ofertas adicionales en inventario remanente. Así, artículos como pantallas, electrónicos, ropa y línea blanca pueden recibir rebajas de última hora.

Los consumidores que acudan el último día pueden encontrar promociones adicionales, pero enfrentan la posibilidad de inventario limitado y tiendas saturadas, especialmente por la tarde y noche. Adquirir con planificación y comparar precios es una recomendación recurrente, ya que la presión de la fecha puede inducir compras impulsivas.

¿Qué sigue después del Buen Fin?

Aunque el lunes marca el final de las promociones oficialmente identificadas con el Buen Fin, el calendario de descuentos no termina ahí. En las semanas siguientes, eventos como Black Friday (28 de noviembre), Cyber Monday (1 de diciembre) y las tradicionales ventas nocturnas decembrinas en tiendas departamentales suman nuevas oportunidades para quienes buscan liquidaciones o regalos navideños.

Las autoridades y organizaciones participantes recordaron que el objetivo del Buen Fin no solo es impulsar las ventas, sino fomentar el consumo informado y responsable. Por ello, se recomienda revisar detenidamente condiciones de garantía, política de cambios y comparar precios antes de concluir cualquier operación, tanto en plataformas en línea como en sucursales físicas.

