México

Marcha de la Gen Z se replica en todo el país, piden seguridad y justicia

Movilizaciones en diversos estados se registraron la tarde del 15 de noviembre, convocadas por el movimiento de la Generación Z

La mandataria aseguró que PRI y PAN “levantaron” la convocatoria que circula en redes.

El movimiento de la Generación convocó a una marcha el 15 de noviembre, pese a la incertidumbre sobre la autenticidad de dicha acción colectiva, los manifestantes se reunieron en diversos estados del país, siendo tal vez la más numerosa la manifestación en la Ciudad de México.

CDMX

Miles de personas, principalmente jóvenes, marcharon este sábado en la Ciudad de México y varias entidades del país en la llamada movilización de la Generación Z, en protesta contra la inseguridad y la violencia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La manifestación inició en el Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo. Hubo tensión y enfrentamientos cuando el bloque negro derribó vallas y agredió a policías, quienes respondieron con extintores y gases. Finalmente, los asistentes se dispersaron tras más de cinco horas, quedando la plaza resguardada por fuerzas de seguridad.

Guanajuato

En este estado se han registrado altos índices de delincuencia, lo que influye en el descontento social, ante ello se registraron movilizaciones en distintos puntos, en Guanajuato capital partieron desde las escalinatas del Teatro Juárez. Marcharon de manera pacífica pero bajo la misma consigna, pidieron un alto a la violencia y justicia para Carlos Manzo.

En Celaya, cerca de 700 participantes transitaron sobre el bulevar López Mateos hacia el Jardín Principal, gritando consignas y críticas a la actual administración. La marcha concluyó aproximadamente a mediodía.

Por otra parte, en Irapuato, se congregaron cerca de 400 personas, quienes desfilaron desde el Monumento a la Bandera hacia el centro de la localidad, con la consigna “quiero vivir, no sobrevivir”

Yucatán

La bandera de la Generación Z ondeó en el centro de Mérida, Yucatán, donde diversos contingentes se congregaron para manifestarse con consignas como “Lo mató, lo mató, el Estado lo mató”, en protesta contra lo que calificaron como el “narcogobierno de Claudia Sheinbaum” y por la muerte de Carlos Manzo.

Puebla

Antes de arrancar la marcha de la Generación Z en Puebla, algunas personas rezaron al pie del reloj de El Gallito, en el Paseo Bravo. En redes sociales se señalan infiltrados que generan violencia, sin embargo no ha habido un panorama general.

Nuevo León

En Monterrey la Generación Z comenzó su recorrido por la calle Zaragoza, en el centro de la ciudad. Participantes originarios de la región se sumaron a esta movilización, en la exigencia de mayor seguridad, justicia efectiva y transparencia en las instituciones. Los manifestantes también han subrayado un mensaje directo: “¡No somos bots!”

