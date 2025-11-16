¿Lanzaron gas lacrimógeno en la marcha de la Gen Z? Estas son las especificaciones del peligroso químico

Crédito: Cuartoscuro

La jornada de protesta que congregó a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 15 de noviembre estuvo marcada por la irrupción violenta del Bloque Negro, un grupo de encapuchados conocido por su accionar agresivo en manifestaciones recientes. Aunque la convocatoria original, denominada marcha de la Generación Z, había sido planteada como un acto pacífico, la presencia de este colectivo alteró el desarrollo de la movilización y derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La manifestación, que partió desde el Ángel de la Independencia y recorrió las principales arterias de la capital mexicana, reunió a miles de ciudadanos que respondieron al llamado de la Generación Z, aunque la mayoría de los asistentes no pertenecía a este grupo etario.

Crédito: Cuartoscuro

El trayecto transcurrió sin incidentes hasta la llegada al Zócalo, donde se encontraban instaladas vallas de protección alrededor de Palacio Nacional. Estas barreras, colocadas para resguardar tanto a los manifestantes como a los cuerpos de seguridad, fueron derribadas por integrantes del Bloque Negro, quienes, tras superar el cerco, arremetieron con violencia contra los policías presentes.

En redes sociales circularon numerosos videos que documentan el momento en que los encapuchados golpean y patean a más de un agente policial. La difusión de estas imágenes reavivó el debate sobre la actuación de este grupo, que ya había protagonizado episodios similares en el pasado.

Pese a que en redes se habló de la presencia de “gas lacrimógeno” como medida de defensa por parte de los policías, el gobierno de la CDMX ha comunicado en diversas ocasiones que no utiliza este químico. En lugar de ello, los policías suelen utilizar gas extintor para calmar las agresiones.

¿Cómo funciona el gas lacrimógeno?

Crédito: Cuartoscuro

El gas lacrimógeno es un término general utilizado para referirse a varias sustancias químicas irritantes que afectan principalmente los ojos y las vías respiratorias. Entre los compuestos más empleados están el clorobenzilideno malononitrilo (CS), la cloroacetofenona (CN) y el dibenzoxazepina (CR). Estos agentes suelen dispersarse en forma de polvo fino, aerosol o granadas.

Cuando una persona está expuesta al gas lacrimógeno, las sustancias químicas reaccionan con la humedad presente en las membranas mucosas de ojos, nariz, garganta y pulmones. Esta reacción provoca irritación intensa, lagrimeo abundante, dolor ocular, visión borrosa, estornudos, tos y sensación de ardor en la piel. La exposición puede causar desorientación, dificultad para respirar y complicaciones médicas graves, especialmente en personas con afecciones respiratorias previas.

El gas lacrimógeno no produce daños permanentes normalmente si se retira la fuente de exposición y se permite el acceso a aire fresco. Su uso se restringe principalmente al control de multitudes porque incapacita temporalmente sin causar lesiones letales. Sin embargo, su uso se ha debatido debido al riesgo de lesiones y a su impacto en la salud de poblaciones vulnerables.