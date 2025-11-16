México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 16 de noviembre

La tensión en la comunidad de seguidores aumenta cada domingo

CRÉDITO: FB/ExatlonMx
CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La incertidumbre predomina entre los seguidores de Exatlón México ante la inminente eliminación de este domingo 16 de noviembre.

Diversas filtraciones y rumores en redes sociales han señalado a José Ochoa, integrante del equipo Azul, como el principal candidato a abandonar la competencia, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la producción.

La expectativa crece a medida que se acerca la transmisión, programada para las 18:00 horas, y los aficionados buscan cualquier pista sobre el desenlace de la jornada.

Durante la semana, páginas especializadas y cuentas dedicadas a spoilers han difundido versiones que apuntan a Ochoa como el posible séptimo eliminado de la temporada. Sin embargo, la organización del programa mantiene total hermetismo y no ha validado ninguna información antes del “Domingo de Eliminación”. Por ahora, la única certeza es que el resultado se conocerá oficialmente al cierre del episodio.

El formato del “Domingo de Eliminación” en Exatlón México se distingue por su exigencia física y mental. Cada semana, los atletas con menor rendimiento en los circuitos quedan en riesgo y deben enfrentarse en duelos directos, donde la velocidad, la fuerza y la concentración resultan determinantes.

El conductor Antonio Rosique, figura central del programa, ha descrito este momento como “un duelo donde el cuerpo no perdona y la mente debe estar al 100%”. A diferencia de otros realities, aquí el desempeño deportivo es el único factor que define la permanencia, dejando de lado la popularidad o el carisma de los participantes.

CRÉDITO: FB/ExatlonMx
CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La tendencia de eliminaciones en la temporada 2025-2026 ha afectado principalmente al equipo Azul. Hasta la fecha, seis atletas de esta escuadra han dejado la competencia: Alex Sotelo, Andrea Álvarez, Karen Núñez, Antonio Sánchez, Tanori y, por parte del equipo Rojo, Aristeo Cázares. Además, se han registrado salidas por lesión, como la de Paola Peña en el Azul y la del propio Aristeo en el Rojo.

Si se confirma la salida de José Ochoa, el equipo Azul sumaría una baja más, lo que profundiza la preocupación entre sus seguidores.

Las reacciones en redes sociales han sido inmediatas y variadas. Hashtags como #ExatlónMéxico y #EliminadoExatlón han ocupado los primeros lugares en tendencias, reflejando la intensidad del debate.

Algunos usuarios expresan su inquietud por la posible eliminación de figuras como César Villaluz, del equipo Rojo, mientras que otros lamentan la racha negativa del Azul.

Dónde ver la eliminación en Exatlón México

Para quienes desean seguir la eliminación en tiempo real, la transmisión oficial de Exatlón México está programada para las 18:00 horas (hora del centro de México) a través de Azteca Uno.

Además, el episodio puede verse en la aplicación y plataforma digital de TV Azteca, así como en servicios de streaming que incluyen la señal en vivo. Los capítulos de lunes a viernes se emiten a las 19:00 horas, siempre bajo la narración de Antonio Rosique.

