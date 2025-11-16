Caen 4 presuntos operadores del CJNG responsables de secuestro y robo tras operativo Buen Fin 2025 en Texcoco, Edomex

Los elementos de seguridad pusieron a disposición del ministerio público a 4 personas presuntamente operadores del CJNG. (FOTO: SSEM)

Durante recorridos preventivos implementados como parte del operativo Buen Fin 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal, detuvieron a cuatro hombres señalados como posibles responsables de secuestro exprés y robo a transporte de carga en la región que pertenecía a un grupo criminal originario de Jalisco (probablemente el Cártel Jalisco Nueva Generación).

La captura ocurrió sobre la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, luego de que un custodio pidió apoyo al denunciar que un camión que transportaba contenedores de plástico había sido interceptado por sujetos armados, quienes privaron de la libertad al conductor y huyeron con la unidad.

Tras la alerta, autoridades activaron un cerco virtual con apoyo del C4 de Texcoco, mediante el cual se logró ubicar un inmueble vinculado con le hecho y que presuntamente servía como punto de descarga de mercancía robada.

Según el informe, al llegar al sitio los agentes de seguridad detectaron actividad inusual y observaron a cuatro individuos intentando escapar. Los hombres fueron detenidos en el lugar e identificados como: Jorge “N”, de 31 años; Miguel “N”, de 22 años; Fernando “N”, de 32 años; y José “N”, de 20 años.

Cargamento robado y equipo táctico dentro del predio asegurado

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSEM, dentro del inmueble se localizaron diversos vehículos, cajas secas, mercancía variada (algunas con características del cargamento robado), además de un dispositivo electrónico utilizado para inhibir señales de geolocalización.

El operativo se dio bajo el despliegue Buen Fin 2025. (Gob. Tlalnepantla)

Por su parte, los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con sede en la zona, donde se determinará su situación jurídica. Además, el inmueble quedó resguardado por las fuerzas de seguridad mientras continúan las diligencias para localizar el camión robado y al conductor privado de la libertad.

Asimismo, las autoridades destacaron que de acuerdo con las primeras indagatorias, los cuatro hombres podrían formar parte de una célula delictiva generadora de violencia en municipios del oriente del Estado de México.

Buen Fin 2025 arranca con operativos de seguridad y ampliación de horario de transporte en Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó el arranque oficial del Buen Fin 2025 en la Plaza Ciudad Jardín, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde invitó a las familias mexiquenses a aprovechar las promociones de manera responsable y, al mismo tiempo, contribuir a fortalecer la economía estatal mediante el impulso al mercado interno.

Las autoridades resaltaron que el hallazgo fue gracias a un cerco de seguridad virtual del C4 de Texcoco. (SSEM)

Para garantizar una experiencia segura para las y los consumidores, la Secretaría de Seguridad estatal implementó un operativo especial que contempla el despliegue de 3 mil 290 elementos, apoyados por 208 patrullas, 25 binomios caninos y 25 equinos.

Además, se mantendrá vigilancia permanente desde los Centros de Control C5 ubicados en Toluca y Ecatepec, con el fin de monitorear los principales corredores comerciales y centros urbanos.

De acuerdo con estimaciones oficiales, durante esta edición del Buen Fin se prevé una derrama económica superior a los 28 mil millones de pesos, así como la participación de más de 20 mil empresas en toda la entidad.

Como parte de las acciones de apoyo a la ciudadanía, la Secretaría de Movilidad anunció la ampliación de los horarios del Mexibús en el Valle de México, que operará de 4:00 de la mañana a 12:00 de la noche.