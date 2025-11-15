México

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

La Selección Nacional disputará un duelo decisivo frente a uno de los rivales más importantes del continente

Guardar
22:16 hsHoy

Posibles alineaciones del México vs. Uruguay.

22:13 hsHoy

Según la IA, con esta alineación se presentaría México frente al conjunto uruguayo:

Así formaría México contra Uruguay de acuerdo con la IA

La inteligencia artificial propone una posible alineación del Tri frente a los charrúas, tomando en cuenta ausencias y rendimiento

La Selección Mexicana enfrenta a
La Selección Mexicana enfrenta a Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre 2025 en Torreón, en un duelo clave para medir su nivel internacional.

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre 2025, un partido que servirá como parámetro para medir el nivel del Tri frente a una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.

Leer la nota completa
22:11 hsHoy

México vs Uruguay: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025.

México vs Uruguay: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025

La Selección Mexicana vuelve a Torreón para medirse a la Celeste en un choque clave rumbo al Mundial 2026

El equipo de Javier Aguirre
El equipo de Javier Aguirre encara a la escuadra de Bielsa en un duelo que servirá para evaluar a los jóvenes candidatos al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana cerrará su actividad de este año con uno de los compromisos más exigentes del calendario: el encuentro frente a Uruguay, programado para este sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona, casa de Santos Laguna. Será el penúltimo ensayo del Tri antes de concluir el 2025 y una prueba crucial de cara al Mundial 2026, donde México fungirá como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Leer la nota completa
22:07 hsHoy

México vs Uruguay, IA revela al ganador del partido amistoso.

México vs Uruguay, IA revela al ganador del partido amistoso

Un modelo inteligente analizó estadísticas recientes y proyectó el desenlace del duelo amistoso entre la selección mexicana y la uruguaya

La Inteligencia Artificial Copilot proyecta
La Inteligencia Artificial Copilot proyecta una victoria de Uruguay 2-1 sobre México en el partido amistoso de preparación internacional.

La Inteligencia Artificial Copilot simuló el partido oficial de preparación entre México y Uruguay y proyectó un marcador final de 2-1 a favor de Uruguay.

Leer la nota completa
22:06 hsHoy

El próximo partido enfrentará a la Selección Nacional contra uno de los contrincantes más destacados de América del Sur en un encuentro que definirá el avance en la competición.

El equipo de Javier Aguirre
El equipo de Javier Aguirre encara a la escuadra de Bielsa en un duelo que servirá para evaluar a los jóvenes candidatos al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)
22:04 hsHoy

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección UruguayaMéxicoFIFAPartido AmistosoMéxico VS. Uruguay EN VIVOEN VIVOmexico-deportes

Últimas noticias

Manifestación de la Gen Z en el zócalo de la CDMX l Fotos

Estos son algunos de los momentos que se vivieron dentro de la marcha de la Gen Z en la Ciudad de México

Manifestación de la Gen Z

Con engaños y jornadas extenuantes: así operaba una red de explotación agrícola encabezada por un mexicano en EEUU

El sujeto fue extraditado para enfrentar la justicia en ese país

Con engaños y jornadas extenuantes:

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Sigue a los habitantes minuto a minuto: Manola Díaz, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y César Doroteo están en la placa de nominados

La Granja VIP EN VIVO:

Programas para el Bienestar 2025: iniciativas que abren registro en diciembre y cuánto dinero dan

Estos proyectos promovidos por el Gobierno de México tienen como objetivo brindar apoyos económicos a las personas más vulnerables del país

Programas para el Bienestar 2025:

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

El creador de “Solo para mujeres” aseguró que la panelista debería consultar a un abogado antes de dar declaraciones

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánta proteína necesita realmente el

Cuánta proteína necesita realmente el cuerpo, según la ciencia

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más

Entre risas y relax, Pampita compartió el día perfecto junto a su hija Anita

El inesperado encuentro de Calu Rivero y Juliana Awada: “Un placer verte”

Las pericias para saber cómo se originó el fuego en el complejo industrial de Ezeiza comenzarían el lunes

INFOBAE AMÉRICA

“Made in Korea”, el regreso

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más

El crimen que horrorizó al Reino Unido: asesinó a su abuela de 96 años por una herencia y trato de encubrirlo con un incendio

Qué decisiones generan más estrés en 2025 y por qué el trabajo domina el ranking, según un nuevo estudio psicológico

Disney+ Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Por qué casi todos son diestros y qué dice hoy la ciencia sobre genética, evolución y cultura

DEPORTES

La pelea por no descender:

La pelea por no descender: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz luchan por quedarse en Primera

Escalofriante accidente en la Fórmula 3 de Argentina: el coche salió despedido por el aire en la última vuelta y suspendieron la carrera

El equipo argentino de Copa Davis llegó a Bolonia tras una travesía de 20 horas y tuvo su primer entrenamiento

Era una promesa del fútbol inglés, lo dirigió Guardiola en Manchester City y dejó el fútbol a los 19 años para ir a la universidad: “No lo disfrutaba”

El show de provocaciones en los penales entre el arquero de Paraguay y un jugador de Brasil que terminó con una exquisita definición en el Mundial Sub 17