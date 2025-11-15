México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

El próximo partido enfrentará a la Selección Nacional contra uno de los contrincantes más destacados de América del Sur en un encuentro que definirá el avance en la competición.

La Inteligencia Artificial Copilot simuló el partido oficial de preparación entre México y Uruguay y proyectó un marcador final de 2-1 a favor de Uruguay .

México vs Uruguay , IA revela al ganador del partido amistoso .

La Selección Mexicana cerrará su actividad de este año con uno de los compromisos más exigentes del calendario: el encuentro frente a Uruguay, programado para este sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona , casa de Santos Laguna. Será el penúltimo ensayo del Tri antes de concluir el 2025 y una prueba crucial de cara al Mundial 2026, donde México fungirá como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

México vs Uruguay : cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025 .

La Selección Mexicana enfrentará a Uruguay en la Fecha FIFA de noviembre 2025 , un partido que servirá como parámetro para medir el nivel del Tri frente a una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.

Según la IA , con esta alineación se presentaría México frente al conjunto uruguayo:

