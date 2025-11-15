Marcha Generación Z hoy en CDMX: ruta, horarios, cierres y objetivo de la movilización

La movilización juvenil partirá a las 11:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino

La Ciudad de México hoy sábado una de las movilizaciones juveniles más grandes del año: la marcha de la Generación Z, convocada para exigir un México más seguro, justo y libre de corrupción.

Desde las 09:00 horas, cientos de jóvenes comenzaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, punto donde dio inicio el recorrido hacia el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional.

El ambiente comenzó a tomar forma desde temprano con pancartas, música, consignas y una fuerte presencia visual del anime One Piece, convertida ya en insignia simbólica del movimiento. Banderas, carteles y hasta una megabandera desplegada en el Centro Histórico marcaron el tono de una movilización diversa, creativa y colorida.

¿Cuál es el objetivo de la marcha de la Generación Z?

Los organizadores señalaron que la protesta busca exigir acciones concretas contra la violencia y la inseguridad, dos de las principales preocupaciones para la juventud en México. Además, la movilización busca expresar el hartazgo de una generación que demanda un país más justo y libre de corrupción.

La jornada incluye la lectura de un posicionamiento general al llegar al Zócalo, donde se espera reunir a los contingentes provenientes de Reforma y del Eje Central.

Ruta oficial de la marcha

La marcha seguirá uno de los trayectos más comunes en movilizaciones sociales dentro de la capital:

Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo capitalino (punto final)

Las autoridades prevén afectaciones viales a lo largo del trayecto, por lo que se pide a la ciudadanía tomar previsiones.

Alternativas viales recomendadas

La unidad de Orientación Vial publicó diversas rutas alternas para los automovilistas que necesiten circular cerca de la zona de la movilización:

De norte a sur: Circuito Interior

De poniente a oriente: Eje 1 Norte José Antonio Alzate

De norte al sur con dirección al oriente: Eje 1 Oriente Circunvalación

En la zona sur, de oriente a poniente y viceversa: Avenida Chapultepec José María Izazaga



Las autoridades llamaron a planificar rutas con anticipación, usar aplicaciones de tránsito en tiempo real y evitar, en la medida de lo posible, el corredor Reforma–Centro durante el horario de la marcha.

Metro CDMX: estaciones cerradas por la movilización

El Metro de la Ciudad de México informó cierres temporales en varias estaciones del Centro Histórico:

Zócalo/Tenochtitlan – Línea 2

Allende – Línea 2

Bellas Artes – Líneas 2 y 8

Como alternativas, el sistema recomendó utilizar:

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

San Juan de Letrán (Línea 8)

Los cierres se mantendrán hasta nuevo aviso, dependiendo del desarrollo de la movilización.

La SSC mantiene presencia en el corredor Reforma–Centro Histórico para garantizar el desarrollo pacífico de la protesta y el flujo peatonal.

Recomendaciones para quienes asistan

Planificar la ruta con anticipación.

Compartir la ubicación en tiempo real con alguien de confianza.

Llevar identificación oficial.

Usar ropa y calzado cómodo.

Definir un contacto de emergencia.