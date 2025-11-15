“¿Listo para la boda de tu hija?“: así enfrentó Pepe Aguilar la pregunta que nadie quería hacerle sobre Ángela y Nodal

La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

El revuelo alrededor de la próxima boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal, prevista para mayo del próximo año, continúa generando conversación en redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas.

Y ahora, en plena ceremonia de los Latin Grammy 2025, el foco se desplazó hacia Pepe Aguilar, padre de la cantante, cuando fue interceptado por fans que insistieron en preguntarle sobre el esperado enlace.

A pesar de las críticas que ha enfrentado Ángela por anunciar la boda de manera espontánea frente a sus seguidores y el hermetismo de Nodal al ser cuestionado por la prensa, la expectativa no se ha detenido.

Y en esta ocasión, fue el propio Pepe quien enfrentó la pregunta más directa… aunque no exactamente en un escenario formal.

La controversia de la segunda boda religiosa de Ángela y Nodal

Todo comenzó días atrás cuando Ángela Aguilar, durante un encuentro con fans, lanzó una invitación abierta que desató memes, críticas y miles de comentarios divididos:“¡Van a ir a mi boda? Me voy a casar... en mayo. Por la iglesia”, dijo sin rodeos.

El anuncio reavivó las dudas sobre el estatus de su relación, dos años después de su boda civil, y reencendió la polémica que ha acompañado a la pareja desde su confirmación como novios. En redes, la gente cuestionó desde el tono del anuncio hasta la rapidez con la que se habló de preparativos.

Por su parte, Christian Nodal tampoco calmó las aguas cuando fue abordado en Las Vegas. En un inicio se mostró confundido y después evitó dar detalles: “Ya estoy casado ¿de qué hablan? Ah, la boda... claro... sí”, dijo. Y al preguntarle cómo la imaginaba, solo respondió:“Bien mexicanota”.

Le preguntan a Pepe de la boda

El 13 de noviembre, mientras llegaban las camionetas de las celebridades al recinto de los Latin Grammy 2025, el público esperaba detrás de las vallas para ver de cerca a los famosos.

Algunos artistas decidieron caminar directo a la alfombra roja; otros, como Pepe Aguilar, cruzaron la calle para convivir con la gente.

De acuerdo con el video compartido por Eden Dorantes, al aparecer el cantante comenzaron los gritos: fotos, saludos y mensajes de cariño. Pepe respondió con una sonrisa, posó con varias personas y avanzó lentamente entre la multitud.

Entonces vino la pregunta que provocó el momento viral:

“¡Ya listo para la boda de tu hija?”

El ambiente era ruidoso, con instrumentos sonando y fans insistiendo:“Pepe, ¿ya listo para la boda de tu hija?”.

Pepe continuó saludando al público, tomándose las últimas fotos y avanzando hacia la alfombra roja sin detenerse ni voltear ante los cuestionamientos. Después, siguió su camino directo al evento.

Su silencio dejó más preguntas que respuestas… y en redes, el debate continúa.