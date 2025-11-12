México

Christian Nodal rompe el silencio tras declaraciones de Ángela Aguilar sobre la boda religiosa

La cantante recientemente reveló que se casarán por la iglesia el próximo año

Ángela reveló hace unos días
Ángela reveló hace unos días que la boda religiosa será en mayo de 2026.

Durante un encuentro con sus fans, Ángela Aguilar sorprendió al invitar públicamente a su boda religiosa con Christian Nodal, anunciando que la ceremonia se realizará en mayo del próximo año. La invitación fue explícita al extenderse a todo el público: “¡Van a ir a mi boda? Me voy a casar... en mayo. Por la iglesia”, expresó la cantante ante sus seguidores.

La noticia alimentó las especulaciones tras dos años de la boda civil entre Nodal y Aguilar, consolidándose como una de las parejas más polémicas del espectáculo nacional. Los preparativos del enlace eclesiástico ya están en marcha, de acuerdo con lo revelado por la hija de Pepe Aguilar. Este gesto encendió reacciones de diversa índole en redes sociales, en donde numerosos usuarios criticaron abiertamente sus comentarios.

Christian Nodal ya se encuentra
Christian Nodal ya se encuentra en Las Vegas para los Latin Grammy.

Días después del anuncio, el sonorense fue abordado en Las Vegas, Nevada, mientras se encontraba en la ciudad para los eventos de Los Grammys. Al ser consultado por periodistas sobre la segunda boda, el cantante de música regional mexicana en un inicio se mostró confundido y al darse cuenta a qué se referían, prefirió mantener discreción sobre detalles específicos, aunque expresó su deseo de celebrar una boda “bien mexicanota”. La actitud reservada de Nodal ante los reporteros no pasó desapercibida para los seguidores en redes sociales, quienes señalaron que el artista evitó responder con apertura.

“Ya estoy casado ¿de qué hablan? Ah, la boda... claro... sí“, expresó el cantante. Posteriormente le preguntaron sobre cómo le gustaría que fuera este evento, a lo que respondió escuetamente, ”Bien mexicanota".

Por otro lado, la prensa lo cuestionó acerca de la gira “Libre Corazón” de Ángela Aguilar en Estados Unidos. Comentando solo halagos sobre los conciertos de su esposa. “Ángela es una gran artista y tiene un gran... público”, declaró.

El sonorense mostró indifernecia con
El sonorense mostró indifernecia con los medios de comunicación al ser cuestionado sobre la hija de Pepe Aguilar.

Cabe recordar que Ángela Aguilar y Christian Nodal celebraron su boda civil el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos. La ceremonia fue de carácter privado y reunió a pocos invitados, entre ellos familiares y amigos cercanos de la pareja.

En el evento, Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira participaron como padrinos del enlace, reforzando el círculo cercano que acompañó a los recién casados. Pepe Aguilar, padre de la novia, acompañó a Ángela durante el paseo hacia el altar. Posteriormente, las autoridades del Registro Civil de Morelos confirmaron que la unión fue legal y quedó debidamente asentada en el municipio de Amacuzac.

