México

Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

El rapero dará un segundo concierto el 31 de enero de 2026, tras una venta de boletos que desató debate nacional

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El rapero
FOTO DE ARCHIVO: El rapero Kanye West hace un señalamiento mientras realiza su primer mitin en apoyo a su candidatura presidencial en North Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. 19 de julio de 2020. REUTERS/Randall Hill

El furor por Kanye West en México no se detiene. Tras lograr un histórico sold out y romper récords de venta con su primer show programado para el 30 de enero de 2026 en la Plaza de Toros La México, el rapero anunció una segunda fecha en el recinto para el 31 de enero de 2026.

La noticia fue compartida esta mañana por la promotora 515 Entertainment a través de correos electrónicos dirigidos a quienes ya se habían registrado previamente para la venta de la primera fecha.

La expectativa fue palpable desde el inicio, pues Superboletos activó una nueva fila virtual en su sitio web precisamente al mediodía del sábado 15 de noviembre, permitiendo a fans y curiosos competir por los codiciados accesos.

En cuestión de minutos, las anécdotas de filas virtuales interminables, frustración y emoción comenzaron a circular en redes, repitiendo la euforia que caracterizó la primera venta.

FILE — Ye, formerly Kanye
FILE — Ye, formerly Kanye West, wears a mask that covers his entire face on stage during a listening party for “Vultures 1,” his collaborative album with Ty Dolla Sign, at UBS Arena in Elmont, N.Y., Feb. 9, 2024. “Few, if any, popular musicians have made as much hay from the tension between their prior selves and their current one,” writes The New York Times critic Jon Caramanica, “And no famous person perpetually sheds old fans and acquires new ones quite like Kanye West, now known as Ye.”

El regreso de Kanye West a México, después de más de una década sin pisar el país, se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados, pero también en uno de los más polémicos.

El precio de los boletos —que va desde los $2 mil 852 hasta los 24 mil 800 pesos mexicanos en los asientos más exclusivos— ha generado debate nacional sobre la accesibilidad y el rumbo del mercado de conciertos en el país.

La noticia de la segunda fecha se da luego de que la primera función agotara sus localidades en un par de días, con una recaudación no oficial estimada en más de 213 millones de pesos.

En redes sociales, los fans han celebrado la oportunidad extra para asistir al evento, mientras los detractores redoblan críticas por los costos y por el fenómeno de la “fila eterna” en la venta digital.

Más allá del debate, la Plaza de Toros La México está, una vez más, en el centro de la conversación cultural, preparada para recibir dos noches consecutivas de Kanye West en enero de 2026.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - MARCH 14:
INGLEWOOD, CALIFORNIA - MARCH 14: Rapper Kanye West performs onstage during the "Vultures 1" playback concert during Rolling Loud 2024 the at Hollywood Park Grounds on March 14, 2024 in Inglewood, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)

El impacto ya se siente tanto en la música como en la economía y el humor colectivo del país, listo para otra ronda de memes, discusiones y, sin duda, mucha música —si el rapero finalmente cumple y no cancela.

Estos son los precios oficiales para el concierto de Kanye West en México:

  • Palcos: $24 mil 800 pesos mexicanos
  • Barrera: $18 mil 600 pesos mexicanos
  • 1er Tendido: $12 mil 400 pesos mexicanos
  • Personas con discapacidad: $6 mil 200 pesos mexicanos
  • 2do Tendido A: $6 mil 200 pesos mexicanos
  • 2do Tendido B: $6 mil 200 pesos mexicanos
  • Lumbreras: $3 mil 348 pesos mexicanos
  • Grada general 2: $2 mil 852 pesos mexicanos
  • Grada general 1: $2 mil 852 pesos mexicanos

Temas Relacionados

Kanye WestPlaza de TorosPlaza de Toros La MéxicoCDMXConciertos MéxicopreciosboletosSuperboletosredes socialesmexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Teo apuesta su cabellera

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Recursos Humanos sorprende a empleados con banda sinaloense durante su jornada laboral

Miles de usuarios reaccionaron al clip y pidieron información sobre vacantes disponibles

Recursos Humanos sorprende a empleados

Manifestación de la Gen Z en la CDMX l En vivo

Mantente informado en tiempo real sobre la marcha programada para las 11 horas

Manifestación de la Gen Z

Cuajimalpa, la alcaldía más segura de CDMX, según cifras del C5

La demarcación registra menos de un delito al día y encabeza los niveles de seguridad en la capital

Cuajimalpa, la alcaldía más segura

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

Cristy Nodal habría cancelado su fiesta de cumpleaños por un lamentable motivo

Christian Nodal rompe el silencio
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR extradita a EEUU a

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

Operativos en Cosalá y Culiacán hallan áreas con más 20 mil litros de precursores químicos para metanfetamina

Luis R Conríquez en el ojo de las autoridades por posible apología del delito

Cae líder de una facción de la Familia Michoacana implicado en ataque a velorio en Tláhuac que dejó dos muertos

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 15 de noviembre: Teo apuesta su cabellera

Christian Nodal rompe el silencio sobre el estado de salud de su mamá tras rumores de un ‘diagnóstico delicado’

“Perdón”: el instante en que Ángela Aguilar toma a Nodal de la mano y deja a Vadhir Derbez con la palabra en la boca

Fátima Bosch sorprende con traje de baño rumbo a la gran final de Miss Universo 2025 | Video

Corona Capital 2025 arranca con 60 mil asistentes y una derrama económica histórica en CDMX

DEPORTES

Javier Aguirre rompe el silencio

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″

Oswaldo Sánchez envía fuerte mensaje a Álvaro Fidalgo sobre su llegada a la Selección Mexicana: “No lo necesitamos”

Noche dedicada a Linkin Park protagoniza grandes luchas en la Arena México del CMLL

Penta Zero Miedo vuelve a WWE SmackDown para buscar ser el último rival de John Cena

Piojo Herrera y reportero tico se dan la mano tras fuerte discusión: “Se calmó y me ofreció disculpas”