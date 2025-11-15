Kanye West anuncia segundo concierto en la Plaza de Toros de CDMX tras agotar boletos: esto cuestan las entradas

FOTO DE ARCHIVO: El rapero Kanye West hace un señalamiento mientras realiza su primer mitin en apoyo a su candidatura presidencial en North Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos. 19 de julio de 2020. REUTERS/Randall Hill

El furor por Kanye West en México no se detiene. Tras lograr un histórico sold out y romper récords de venta con su primer show programado para el 30 de enero de 2026 en la Plaza de Toros La México, el rapero anunció una segunda fecha en el recinto para el 31 de enero de 2026.

La noticia fue compartida esta mañana por la promotora 515 Entertainment a través de correos electrónicos dirigidos a quienes ya se habían registrado previamente para la venta de la primera fecha.

La expectativa fue palpable desde el inicio, pues Superboletos activó una nueva fila virtual en su sitio web precisamente al mediodía del sábado 15 de noviembre, permitiendo a fans y curiosos competir por los codiciados accesos.

En cuestión de minutos, las anécdotas de filas virtuales interminables, frustración y emoción comenzaron a circular en redes, repitiendo la euforia que caracterizó la primera venta.

FILE — Ye, formerly Kanye West, wears a mask that covers his entire face on stage during a listening party for “Vultures 1,” his collaborative album with Ty Dolla Sign, at UBS Arena in Elmont, N.Y., Feb. 9, 2024. “Few, if any, popular musicians have made as much hay from the tension between their prior selves and their current one,” writes The New York Times critic Jon Caramanica, “And no famous person perpetually sheds old fans and acquires new ones quite like Kanye West, now known as Ye.”

El regreso de Kanye West a México, después de más de una década sin pisar el país, se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados, pero también en uno de los más polémicos.

El precio de los boletos —que va desde los $2 mil 852 hasta los 24 mil 800 pesos mexicanos en los asientos más exclusivos— ha generado debate nacional sobre la accesibilidad y el rumbo del mercado de conciertos en el país.

La noticia de la segunda fecha se da luego de que la primera función agotara sus localidades en un par de días, con una recaudación no oficial estimada en más de 213 millones de pesos.

En redes sociales, los fans han celebrado la oportunidad extra para asistir al evento, mientras los detractores redoblan críticas por los costos y por el fenómeno de la “fila eterna” en la venta digital.

Más allá del debate, la Plaza de Toros La México está, una vez más, en el centro de la conversación cultural, preparada para recibir dos noches consecutivas de Kanye West en enero de 2026.

INGLEWOOD, CALIFORNIA - MARCH 14: Rapper Kanye West performs onstage during the "Vultures 1" playback concert during Rolling Loud 2024 the at Hollywood Park Grounds on March 14, 2024 in Inglewood, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images)

El impacto ya se siente tanto en la música como en la economía y el humor colectivo del país, listo para otra ronda de memes, discusiones y, sin duda, mucha música —si el rapero finalmente cumple y no cancela.

Estos son los precios oficiales para el concierto de Kanye West en México:

Palcos: $24 mil 800 pesos mexicanos

Barrera: $18 mil 600 pesos mexicanos

1er Tendido: $12 mil 400 pesos mexicanos

Personas con discapacidad: $6 mil 200 pesos mexicanos

2do Tendido A: $6 mil 200 pesos mexicanos

2do Tendido B: $6 mil 200 pesos mexicanos

Lumbreras: $3 mil 348 pesos mexicanos

Grada general 2: $2 mil 852 pesos mexicanos

Grada general 1: $2 mil 852 pesos mexicanos