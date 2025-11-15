Estos son los mejores memes de la marcha Gen Z en la CDMX

Memes por la manifestación Gen Z en avenida Reforma con rumbo al zócalo por la inseguridad (especial)

Esta mañana de sábado 15 de noviembre se llevó a cabo la marcha de la Gen Z, donde se pidió seguridad y por el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo el pasado 2 de noviembre.

Eta marcha se realizó de manera simultánea en diversas entidades del país como Yucatán, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, y Morelos.

Meme por la manifestación Gen Z por la inseguridad (@iamedgaral/X)

Meme por la manifestación de seguridad de Gen Z en la CDMX Crédito: (@MichelGonzalezM/X)

Meme por marcha Gen Z (@Tripulante_Mx/X)

Meme por manifestación Gen Z en Reforma -zócalo (@AmargadoAbogado/X

Meme marcha interestelar @NobeDezco

meme contra el mal gobierno en marcha de Gen Z (@Garcimonero/X)

meme por la manifestación Gen (@rebeccaalarconn/X)