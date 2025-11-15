Entrega de tarjetas Bienestar 2025: qué personas recibirán el plástico en los próximos días y cómo recogerlo

A través del plástico los beneficiarios podrán cobrar el dinero que se entrega

En los días venideros, algunos beneficiarios recibirán la Tarjeta del Bienestar, mecanismo que el gobierno de México utiliza para la entrega de recursos en el marco de sus programas sociales. Este plástico es la vía habilitada para que quienes están inscritos en tales iniciativas puedan acceder a los apoyos económicos que les corresponden.

Cabe señalar que la Tarjeta del Bienestar se instituyó como un método de pago directo, con el objetivo de garantizar que la totalidad del monto llegue a cada beneficiario sin intermediarios. El gobierno federal ha enfatizado que esta herramienta forma parte de una estrategia para transparentar las transferencias y simplificar la recepción de los depósitos periódicos correspondientes.

¿Qué personas recibirán sus tarjetas del Bienestar en noviembre?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) comunicó que se está revisando la información de todos los estudiantes registrados en las becas Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Benito Juárez correspondientes a la convocatoria anterior. Añadió que en los próximos días se iniciará la entrega de tarjetas del Bienestar, las cuales permitirán a los beneficiarios recibir el apoyo.

La dependencia también mencionó que la fecha precisa para la entrega de las tarjetas se informará por medio de las escuelas y mediante los canales estatales de WhatsApp. Además, aclaró que la distribución de los plásticos se realizará por bloques.

La entrega de tarjetas Bienestar comenzará muy pronto (X@BecasBenito)

Apoyos que entregarán las Becas para el Bienestar

Beca Rita Cetina (para alumnos de secundaria) | 1,900 pesos, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra registrado.

Beca Benito Juárez (para alumnos de preparatoria) | 1,900 pesos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro (para alumnos de nivel licenciatura | 5,800 pesos.

¿Qué documentos se necesitarán para recoger la tarjera del Bienestar?

De igual manera, la CNBBBJ compartió los documentos que se necesitarán al momento de recoger las tarjetas del Bienestar.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Muy pronto comenzará las entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron en la convocatoria pasada a las becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)

En caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.