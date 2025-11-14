Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández y editorial por presunta difamación

Afirman que Galilea Montijo perdió la demanda contra Anabel Hernández. (Infobae México)

Un nuevo giro jurídico sacude la vida de Galilea Montijo: la conductora de Hoy habría perdido la demanda que sostuvo durante casi tres años contra la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House. Así lo afirmó la abogada Mariana Gutiérrez, quien explicó en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que el proceso no prosperó por fallas en la construcción legal y en la presentación de pruebas.

De confirmarse, este desenlace marca una derrota significativa para Montijo en un caso que captó la atención del mundo del espectáculo y los círculos de investigación periodística.

La noticia salió a la luz cuando Gutiérrez, quien representa a Lupillo Rivera en otro caso mediático, relató que la información le llegó de los propios abogados que defienden a la editorial demandada, mismos que también llevan la representación de la cantante Belinda en su disputa legal con Rivera.

“Nos acabamos de percatar de otra cuestión”, dijo la litigante, confirmando que la defensa de Montijo es la misma que lleva casos mediáticos de otras celebridades y que, a su juicio, no han dado los resultados esperados.

Qué ha filtrado Anabel Hernández de Galilea Montijo sobre su presunto nexo con el narco y Arturo Beltrán Leyva (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“La señora Galilea Montijo, por medio de los mismos abogados de la señora Belinda —que es contraria de nosotros en el asunto de Lupillo Rivera—, le mandó el caso a la misma editora”, explicó la experta, dejando entrever que la posible derrota de Montijo ya se comenta de forma interna entre los equipos jurídicos.

“Tenemos entendido que perdieron el asunto que tenía Galilea Montijo en contra de la editora por el tema de haber estado muy mal planteada la demanda y el tema de ofrecimiento de pruebas. Eso es lo que tengo entendido”, sentenció Gutiérrez.

La abogada no dudó en criticar la labor del equipo legal encargado del caso Montijo: “En lo particular, dejaron mucho que desear en un tema profesional”, recordando que en el caso de Lupillo Rivera y Belinda también observó serias deficiencias. “Estaba yo platicando con los abogados de la editora”, insistió al ser cuestionada sobre la autenticidad del dato que compartió.

Finalmente, resumió el hecho: “Aquí la nota es que Galilea pierde la demanda en contra de Anabel Hernández y Penguin Random. Está perdida esa demanda y sólo falta que salga la publicación del fallo”.

¿Por qué Montijo demandó a Hernández?

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El conflicto tiene raíces en las publicaciones Emma y las otras señoras del narco (2021), donde Anabel Hernández vinculó a Montijo con el presunto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y Las señoras del narco. Amar en el infierno (2023), libro en el que la periodista retomó y extendió la información con nuevos testimonios.

Montijo anunció acciones legales tras la aparición de ambos títulos, declarándose víctima de difamación y exigiendo que el proceso legal restaurase su imagen pública.

Por ahora, ni Galilea Montijo ni sus representantes se han pronunciado ante las declaraciones de Gutiérrez, pero de confirmarse el revés legal, esta causa podría sentar precedente para futuras disputas entre celebridades y periodistas de investigación en México.

Celeste aseguró que Galilea Montijo era "la favorita" del capo. (Instagram: @galileamontijo // Foto Infobae: J.M. Mariscal)

El periodista Javier Ceriani también confirmó la información. Durante la emisión de su programa en YouTube, este viernes 14 de noviembre, el comunicador argentino coincidió en la información: “Galilea Montijo ayer tuvo un día terrible porque pierde la defensa contra Anabel Hernández contra el tema de Arturo Beltrán Leyva”.

“Que conste en actas que Galilea Montijo no pudo justificar pruebas de que Anabel estaba mintiendo cuando dice que fue Galilea fue amante de uno de los hombres más peligrosos de Guerrero”, insistió Ceriani.

Infobae México buscó a Penguin Random House y a la periodista Anabel Hernández para confirmar la información; sin embargo, al cierre de este texto no se obtuvo respuesta por parte de los voceros de la editorial.