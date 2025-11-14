México

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández y editorial por presunta difamación

La batalla legal por los libros polémicos de la periodista termina en derrota para la presentadora, según filtraciones recientes

Guardar
Afirman que Galilea Montijo perdió
Afirman que Galilea Montijo perdió la demanda contra Anabel Hernández. (Infobae México)

Un nuevo giro jurídico sacude la vida de Galilea Montijo: la conductora de Hoy habría perdido la demanda que sostuvo durante casi tres años contra la periodista Anabel Hernández y la editorial Penguin Random House. Así lo afirmó la abogada Mariana Gutiérrez, quien explicó en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante que el proceso no prosperó por fallas en la construcción legal y en la presentación de pruebas.

De confirmarse, este desenlace marca una derrota significativa para Montijo en un caso que captó la atención del mundo del espectáculo y los círculos de investigación periodística.

La noticia salió a la luz cuando Gutiérrez, quien representa a Lupillo Rivera en otro caso mediático, relató que la información le llegó de los propios abogados que defienden a la editorial demandada, mismos que también llevan la representación de la cantante Belinda en su disputa legal con Rivera.

Nos acabamos de percatar de otra cuestión”, dijo la litigante, confirmando que la defensa de Montijo es la misma que lleva casos mediáticos de otras celebridades y que, a su juicio, no han dado los resultados esperados.

Qué ha filtrado Anabel Hernández
Qué ha filtrado Anabel Hernández de Galilea Montijo sobre su presunto nexo con el narco y Arturo Beltrán Leyva (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

“La señora Galilea Montijo, por medio de los mismos abogados de la señora Belinda —que es contraria de nosotros en el asunto de Lupillo Rivera—, le mandó el caso a la misma editora”, explicó la experta, dejando entrever que la posible derrota de Montijo ya se comenta de forma interna entre los equipos jurídicos.

“Tenemos entendido que perdieron el asunto que tenía Galilea Montijo en contra de la editora por el tema de haber estado muy mal planteada la demanda y el tema de ofrecimiento de pruebas. Eso es lo que tengo entendido”, sentenció Gutiérrez.

La abogada no dudó en criticar la labor del equipo legal encargado del caso Montijo: “En lo particular, dejaron mucho que desear en un tema profesional”, recordando que en el caso de Lupillo Rivera y Belinda también observó serias deficiencias. “Estaba yo platicando con los abogados de la editora”, insistió al ser cuestionada sobre la autenticidad del dato que compartió.

Finalmente, resumió el hecho: “Aquí la nota es que Galilea pierde la demanda en contra de Anabel Hernández y Penguin Random. Está perdida esa demanda y sólo falta que salga la publicación del fallo”.

¿Por qué Montijo demandó a Hernández?

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El conflicto tiene raíces en las publicaciones Emma y las otras señoras del narco (2021), donde Anabel Hernández vinculó a Montijo con el presunto narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, y Las señoras del narco. Amar en el infierno (2023), libro en el que la periodista retomó y extendió la información con nuevos testimonios.

Montijo anunció acciones legales tras la aparición de ambos títulos, declarándose víctima de difamación y exigiendo que el proceso legal restaurase su imagen pública.

Por ahora, ni Galilea Montijo ni sus representantes se han pronunciado ante las declaraciones de Gutiérrez, pero de confirmarse el revés legal, esta causa podría sentar precedente para futuras disputas entre celebridades y periodistas de investigación en México.

Celeste aseguró que Galilea Montijo
Celeste aseguró que Galilea Montijo era "la favorita" del capo. (Instagram: @galileamontijo // Foto Infobae: J.M. Mariscal)

El periodista Javier Ceriani también confirmó la información. Durante la emisión de su programa en YouTube, este viernes 14 de noviembre, el comunicador argentino coincidió en la información: “Galilea Montijo ayer tuvo un día terrible porque pierde la defensa contra Anabel Hernández contra el tema de Arturo Beltrán Leyva”.

“Que conste en actas que Galilea Montijo no pudo justificar pruebas de que Anabel estaba mintiendo cuando dice que fue Galilea fue amante de uno de los hombres más peligrosos de Guerrero”, insistió Ceriani.

Infobae México buscó a Penguin Random House y a la periodista Anabel Hernández para confirmar la información; sin embargo, al cierre de este texto no se obtuvo respuesta por parte de los voceros de la editorial.

Temas Relacionados

Galilea MontijoAnabel HernándezNarco en Méxicoredes socialesdemandaPenguin Random HouseArturo Beltrán LeyvaLas señoras del narcomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre: la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo mantener un hígado saludable: hábitos, alimentos y tratamientos recomendados por especialistas

Estos son los consejos más efectivos respaldados por la evidencia científica, como nutriólogos, hepatólogos y especialistas en salud

Cómo mantener un hígado saludable:

“Nunca más un mensaje de odio sin consecuencias”: Victoria Sámano responde a la disculpa de legisladora panista

La activista trans reafirma su compromiso de luchar contra la normalización de discursos de odio

“Nunca más un mensaje de

Influencer denuncia infracciones ilegales en Naucalpan y termina detenido l Video

En el municipio están suspendidas las multas de tránsito

Influencer denuncia infracciones ilegales en

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

Los lusitanos son el segundo equipo con más goles en lo que va del torneo con 13 tantos en la fase de grupos y dos más en dieciseisavos de final ante Bélgica

México se enfrentará a Portugal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Galilea Montijo habría perdido demanda

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández por difamación en nexos con Arturo Beltrán Leyva

Revelan que CJNG tiene nuevos objetivos en Michoacán: extorsiones a ambientalistas y sector aguacatero

Sheinbaum responde a alcaldesa Grecia Quiroz tras reunión con Harfuch en Michoacán: “Tiene todo el apoyo”

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo habría perdido demanda

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández por difamación en nexos con Arturo Beltrán Leyva

Juez ordena audiencia de imputación contra Christian Nodal y sus padres por conflicto con Universal Music

Horacio Beamonte, actor de Televisa, abandona tratamiento contra la leucemia a meses de un episodio crítico

¿Indirecta para Nodal? Declaración del productor de Cazzu en los Latin Grammy desató controversia en redes

Tráfico de menores: la investigación que podría agilizar la extradición de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

DEPORTES

México se enfrentará a Portugal

México se enfrentará a Portugal en los octavos de final del mundial sub-17

México vs Uruguay: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido amistoso de la Fecha FIFA 2025

México vs Portugal: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo los Octavos de Final del Mundial Sub-17

Así fue la dramática tanda de penales en la que México venció a Argentina en el Mundial Sub-17

Quién es Santiago López, el portero que clasificó a México a los octavos de final del Mundial Sub-17