Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

El Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de nueve presuntos integrantes de una grupo delictivo, tras cinco cateos realizados en Tonalá, Jalisco (@/GabSeguridadMX)

La reciente intervención de fuerzas federales en Tonalá, Jalisco, culminó con la detención de nueve integrantes de una célula criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, entre los que se encontraba un menor de edad. La operación, resultado de una investigación conjunta, permitió el aseguramiento de 508 kilogramos de cristal y casi 2.8 toneladas de marihuana, así como armas, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas utilizadas por el grupo delictivo.

De acuerdo al gabinete de seguridad, dichas acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Dichas instituciones ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de Tonalá, identificados previamente como puntos donde se modificaba maquinaria industrial para ocultar droga destinada a su comercialización.

Hasta el momento, no se ha identificado la organización delictiva a la que podrían pertenecer los detenidos.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, se lee en el comunicado compartido por la instancia.

En otros hechos, el pasado cuatro de noviembre, se realizaron tres cateos de manera simultanea, en el municipio de El Salto, que resultaron en la detención de Emanuel “N”, quien era buscado por su presunta implicación en los delitos de privación de la libertad, robo con violencia, delitos sexuales y tentativa de homicidio.

En cuanto a la detención, la Fiscalía de Jalisco detalló: “En un intento desesperado por evadir la justicia, el ahora detenido rompió ventanas de domicilios vecinos para darse a la fuga, ascendiendo posteriormente a la azotea de un conjunto habitacional”. A pesar de la agresión, los agentes mantuvieron el cerco, lo que llevó al fugitivo a ocultarse en un área común del mismo conjunto, donde finalmente fue capturado y puesto bajo custodia.

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron una finca, aunque la Fiscalía no proporcionó información adicional sobre el inmueble, sí señalaron que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos ocurridos.

Finalmente, se informó que el operativo contó con la participación de personal ministerial, servicios médicos municipales, agentes de la Policía del Estado y efectivos de la Guardia Nacional, lo que permitió una intervención coordinada y la contención de la situación de riesgo en el municipio.