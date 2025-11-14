México

Caen 9 integrantes de célula delictiva dedicada a la modificación de maquinaria para ocultar drogas en Jalisco

El Gabinete de Seguridad dio a conocer que una de las personas detenidas es menor de edad

Guardar
El Gabinete de Seguridad dio
El Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de nueve presuntos integrantes de una grupo delictivo, tras cinco cateos realizados en Tonalá, Jalisco (@/GabSeguridadMX)

La reciente intervención de fuerzas federales en Tonalá, Jalisco, culminó con la detención de nueve integrantes de una célula criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, entre los que se encontraba un menor de edad. La operación, resultado de una investigación conjunta, permitió el aseguramiento de 508 kilogramos de cristal y casi 2.8 toneladas de marihuana, así como armas, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas utilizadas por el grupo delictivo.

De acuerdo al gabinete de seguridad, dichas acciones fueron llevadas a cabo por personal de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Dichas instituciones ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles de Tonalá, identificados previamente como puntos donde se modificaba maquinaria industrial para ocultar droga destinada a su comercialización.

Hasta el momento, no se ha identificado la organización delictiva a la que podrían pertenecer los detenidos.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, se lee en el comunicado compartido por la instancia.

En otros hechos, el pasado cuatro de noviembre, se realizaron tres cateos de manera simultanea, en el municipio de El Salto, que resultaron en la detención de Emanuel “N”, quien era buscado por su presunta implicación en los delitos de privación de la libertad, robo con violencia, delitos sexuales y tentativa de homicidio.

En cuanto a la detención, la Fiscalía de Jalisco detalló: “En un intento desesperado por evadir la justicia, el ahora detenido rompió ventanas de domicilios vecinos para darse a la fuga, ascendiendo posteriormente a la azotea de un conjunto habitacional”. A pesar de la agresión, los agentes mantuvieron el cerco, lo que llevó al fugitivo a ocultarse en un área común del mismo conjunto, donde finalmente fue capturado y puesto bajo custodia.

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron una finca, aunque la Fiscalía no proporcionó información adicional sobre el inmueble, sí señalaron que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos ocurridos.

Finalmente, se informó que el operativo contó con la participación de personal ministerial, servicios médicos municipales, agentes de la Policía del Estado y efectivos de la Guardia Nacional, lo que permitió una intervención coordinada y la contención de la situación de riesgo en el municipio.

Temas Relacionados

CristalMarihuanaTonaláJaliscoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de noviembre: Retrasos en la línea 7 del MB por congestionamiento vial

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Noroña minimiza polémica en Universidad de Guanajuato donde estudiantes lo corrieron: “Estuve dos horas, intenso”

Los alumnos encararon al senador de Morena por polémicas entorno a la “austeridad republicana”

Noroña minimiza polémica en Universidad

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

El guardameta haitiano fue figura en dos momentos clave de Concacaf, dejó fuera a México rumbo a Pekín 2008 y complicó a Costa Rica en 2025

Otra vez Placide: el portero

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Estos

SSC CDMX despliega operativo policíaco previo al Corona Capital 2025

De acuerdo con información oficial, el personal está encargado de la prevención de delitos y faltas administrativas tanto dentro del recinto principal como en sus inmediaciones

SSC CDMX despliega operativo policíaco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías asesinadas y halladas dentro

Policías asesinadas y halladas dentro de una patrulla en Jalisco no contaban con chaleco antibalas

Capturan a “El Compi”, implicado en el caso del rancho donde se localizaron 16 cuerpos en Quintana Roo

Guardia Nacional sufre robo de fusiles de asalto G36 e inicia operativo de búsqueda en Xonacatepec, Puebla

Galilea Montijo habría perdido demanda contra Anabel Hernández y editorial por presunta difamación

Revelan que CJNG tiene nuevos objetivos en Michoacán: extorsiones a ambientalistas y sector aguacatero

ENTRETENIMIENTO

Conoce el K-drama que conquista

Conoce el K-drama que conquista a los usuarios de Netflix México este fin de semana

La Granja VIP EN VIVO: crecen rumores de que Alfredo Adame no podrá ser nominado la noche de hoy 14 de noviembre

Usuarios señalan que los encuentros entre Ángela Aguilar y sus fans son “falsos” y “actuados”

Reciben a Ángela Aguilar y Nodal a la alfombra roja de los Latin Grammy al grito de “Cazzu”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Netflix México

DEPORTES

Otra vez Placide: el portero

Otra vez Placide: el portero que frenó a Hugo Sánchez y ahora a Miguel Herrera

Guatemala, fuera del Mundial 2026: así fueron las reacciones contra Luis Fernando Tena

Este es el “milagro” que necesita Piojo Herrera para clasificar al Mundial 2026 con Costa Rica

Chivas lamenta la muerte de su ex técnico y le rinde homenaje

Prensa costarricense explota contra el Piojo Herrera tras perder ante Haití: “Basura de trabajo”