Ventaneando confirma que Daniel Bisogno será reemplazado por integrante de ‘Hoy’

(IG: @ventaneandouno)

El anuncio de que Raúl “Negro” Araiza, conductor del programa Hoy, asumirá el papel que dejó vacante Daniel Bisogno en la obra teatral El tenorio cómico ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores del espectáculo mexicano.

La noticia fue confirmada este jueves 13 de noviembre por los presentadores de Ventaneando, quienes detallaron que Araiza no reemplazará a Bisogno en la televisión, sino que se integrará como protagonista en la nueva temporada de la reconocida puesta en escena.

Durante la reciente transmisión de Ventaneando, Mónica Castañeda informó que el conductor de la emisión matutina de la televisora rival será el encargado de ocupar el lugar de Bisogno, conocido como “El Muñeco”, en la próxima temporada de El tenorio cómico.

Raúl 'Negro' Araiza asume el papel de Daniel Bisogno en la nueva temporada de El tenorio cómico, generando expectativa entre los seguidores del teatro mexicano (@negroaraiza, Instagram)

La información proporcionada por la conductora especificó que Raúl “Negro” Araiza se integrará al elenco de la temporada 2025 de El tenorio cómico, compartiendo escenario con Los Mascabrothers (Freddy y Germán Ortega), Albertano (Ariel Miramontes), Abelito, Wendy Guevara, Paola Suárez, Karina Torres, Pepe Magaña, María Elena Saldaña y Ricardo Margaleff.

De este modo, la producción busca mantener la vigencia y el atractivo de la obra tras la pérdida de uno de sus protagonistas más emblemáticos.

Daniel Bisogno, figura central tanto en la televisión como en el teatro mexicano, falleció el 20 de febrero de 2025 a consecuencia de complicaciones derivadas de un trasplante de hígado realizado en 2024.

La confirmación de Araiza como protagonista de El tenorio cómico fue anunciada por los presentadores de Ventaneando el jueves 13 de noviembre (Gou)

El conductor no logró superar los problemas de salud posteriores a la intervención, lo que finalmente provocó su deceso. Su partida dejó un vacío considerable en los proyectos en los que participaba, especialmente en las obras Lagunilla mi barrio y El tenorio cómico.

A lo largo de los meses posteriores a su fallecimiento, colegas y amigos del medio artístico han rendido múltiples homenajes a Bisogno, destacando su trayectoria y el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento.

En el programa de espectáculos donde trabajaba, su puesto no fue ocupado por ningún otro conductor, mientras que en el ámbito teatral, la producción optó por sumar a Raúl “Negro” Araiza para continuar con el legado de la obra.

La muerte de Daniel Bisogno el veinte de febrero de 2025 dejó un vacío en El tenorio cómico y en la televisión mexicana, tras complicaciones de un trasplante de hígado (Captura)

La decisión de incorporar a Araiza, un rostro habitual de la televisión matutina, representa un giro significativo para El tenorio cómico, que inicia así una nueva etapa sin una de sus figuras más queridas.

No obstante, el recuerdo de Daniel Bisogno permanece presente en cada función, ya que sus compañeros continúan evocando su memoria y rindiendo tributo a su contribución tanto en el teatro como en la televisión.