Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños con ronda de aplausos en La Mañanera: “Nuestro reconocimiento siempre”

Sheinbaum felicitó a AMLO por su cumpleaños 72. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el cumpleaños de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, felicitándolo públicamente en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, donde incluso pidió aplausos para el exmandatario.

Tras ser cuestionada sobre el cumpleaños del exmandatario, Sheinbaum Pardo le envió un saludo y deseó que celebre la fecha junto a sus seres queridos, asegurando que López Obrador contará con su reconocimiento siempre.

“Sí, le enviamos un saludo cariñoso al presidente López Obrador, que la pase bien en su cumpleaños, espero que lo pase con la familia, de aquí hasta Palenque nuestro reconocimiento siempre. Un aplauso”, dijo en Palacio Nacional

Posteriormente, la presidenta publicó un mensaje en sus redes sociales, en el cual felicitó nuevamente al exmandatario, a quien describió como "el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna".

En la misma publicación, Sheinbaum mostró una fotografía de ella junto a López Obrador, cuando el exmandatario fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y ella secretaria de Medio Ambiente, mientras ambos recorrían el segundo piso del Periférico.

“Hoy felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, escribió en la red social.