Rojo de la Vega respalda marcha de la Generación Z: “Nadie puede silenciar a una generación despierta”

Crédito: Jesús Áviles | Infobae México

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su sorpresa por el “temor” que generan las marchas de jóvenes entre quienes gobiernan México.

Señaló que actualmente las autoridades se burlan de la Generación Z y cuestionan la legitimidad de sus movilizaciones, además de insinuar que figuras como ella estarían detrás de estas protestas.

“Eso nos pasa a quienes hemos alzado la voz y les hemos dicho sus verdades y hemos hablado de su doble moral, porque no les tenemos miedo”, manifestó. Agregó que los jóvenes no requieren permiso, padrinos ni respaldo de políticos, y destacó su claridad, valentía y amor por el país.

Rojo de la Vega aseguró que no participará en la marcha, pues considera que es un espacio propio de la juventud que está inconforme con la situación actual del país, sin embargo, como alcaldesa, ofreció el respaldo y el respeto a cualquier protesta pacífica que defienda las libertades.

“La libertad no se toca y defenderla jamás será un delito”, subrayó. También indicó que “cuando un gobierno le teme a sus jóvenes es porque ya perdió el rumbo” y afirmó que nada puede detener a una generación despierta. Dirigiéndose a los jóvenes, les agradeció por ser una referencia moral en México y puntualizó que nadie puede silenciar ese activismo.

Gobierno de México señala que la marcha tiene vínculos con oposición internacional

(FOTO: Presidencia)

El Gobierno de México señaló que la marcha de la Generación Z, prevista para el 15 de noviembre, forma parte de una estrategia planificada y no de una acción espontánea.

Un análisis realizado por Infomedia, dado a conocer durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, calculó que la campaña digital de difusión superó los 90 millones de pesos en costos.

Asimismo denunció que que la movilización convocada por el grupo “Generación Z” hacia Palacio Nacional el próximo 15 de noviembre de 2025 responde a una campaña coordinada y financiada con vínculos a la “derecha internacional”, según la investigación presentada por Miguel Ángel Elorza.

Elorza afirmó que la investigación detectó que las cuentas que impulsan la marcha fueron creadas recientemente o reactivadas tras largos periodos de inactividad, muchas de ellas operadas desde el extranjero y relacionadas con campañas previas de desinformación, como las “narcoetiquetas de 2024”.

Además, señaló que el perfil de Instagram de la movilización incluía un enlace a la iniciativa “Salvemos la Democracia”, impulsada por el empresario Claudio X. González y vinculada al movimiento “Marea Rosa”.

Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de conocer el origen de la convocatoria y quiénes la promueven, al advertir: “Es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie”.