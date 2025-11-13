México

Reforma de la jornada laboral de 40 horas será enviada el 20 de noviembre por el gobierno de Sheinbaum

El proyecto será presentado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Marath Bolaños

La bancada de Movimiento Ciudadano
La bancada de Movimiento Ciudadano adelantó su apoyo a la reforma. FOTO: Archivo

En el Congreso esperan que el próximo jueves 20 de noviembre, día en que se conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envíe formalmente la iniciativa de reforma laboral para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas.

Se trata de uno de los 100 compromisos de su sexenio, por lo que en la Cámara de Diputados serán desechadas las iniciativas existentes del PT para dar atención a la iniciativa presidencial.

El proyecto será presentado a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Marath Bolaños. Esto después de la realización de una serie de foros nacionales en los cuales participaron representantes del sector patronal, trabajadores y especialistas.

Si el documento llega el 20 de noviembre, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán hasta el día 15 de diciembre, día en que concluye el periodo ordinario de sesiones del Congreso, para su análisis y eventual aprobación.

El secretario del Trabajo, Marath
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, en la conferencia de esta mañana. (Gobierno de México)

De lo contrario, los legisladores deberán determinar si se convoca a un periodo extraordinario, o bien, si el proyecto de reforma laboral continuará a partir del 1 de febrero de 2025, con el arranque de un nuevo periodo ordinario de sesiones.

En las reuniones técnicas, empresarios e industriales han solicitado al Congreso que la implementación de la reforma se haga de manera escalonada para dar oportunidad de hacer los ajustes correspondientes en el mercado laboral.

Alcanzan consenso para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas

La iniciativa de reforma llega tras alcanzar consensos con trabajadores, sindicatos y empresarios.

Desde su cuenta de X, la diputada federal Patricia Mercado destacó que la reducción de la jornada laboral responde a una de las principales demandas de los trabajadores.

“Necesitan tiempo para vivir”. Así, Mercado subrayó que el Congreso de la Unión será responsable de concretar este cambio y pidió que la reforma se apruebe pronto.

La legisladora adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano respaldará la propuesta.

La reducción de la jornada laboral a #40horas ha sido una demanda de trabajadoras y trabajadores que necesitan tiempo para vivir. Desde el Congreso nos toca plasmar ese anhelo tantos años pospuesto y eso lo tenemos que hacer pronto”.

Añadió que la @BancadaNaranjaD continuará apoyando la agenda para ampliar los derechos laborales.

