México

¿Qué tan dañinas para la salud son las auroras boreales de México?

La ciencia explica cómo se generó este espectáculo visual inesperado, con repercusiones que van más allá de lo estético

Guardar
La noche del 12 de
La noche del 12 de noviembre, algunas de las auroras boreales "más brillantes" avistadas se hicieron presentes en zonas poco habituales de México. (SOCIEDAD CALAR ALTO)

La noche del 11 de noviembre de 2025, México vivió un fenómeno extraordinario: auroras boreales visibles en varias regiones del norte y centro del país.

Lo que normalmente es exclusivo de latitudes cercanas a los polos, se presentó en estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas e incluso Jalisco.

Los cielos se tiñeron de tonos verdes, rojos, rosas y morados, sorprendiendo a miles de personas que pudieron presenciar un espectáculo natural pocas veces visto en territorio mexicano.

De acuerdo con el SCIESMEX,
De acuerdo con el SCIESMEX, estos fenómenos coinciden con una intensa actividad solar. (@Aleduenas, @HelisutCordova, X)

Por qué se vieron auroras boreales en México

Este evento fue consecuencia de una tormenta geomagnética severa, provocada por una eyección de masa coronal (EMC) del Sol. La intensidad de la tormenta expandió la llamada “zona auroral” hacia latitudes mucho más bajas de lo habitual, permitiendo que el país se convirtiera en escenario de un fenómeno que, para muchos, parecía imposible de observar en estas latitudes.

La explicación científica a este fenómeno según diversas fuentes especializadas apunta a que el Sol expulsó una gran cantidad de partículas cargadas que, al llegar a la Tierra, interactuaron con el campo magnético y penetraron en la atmósfera. Al chocar con moléculas de oxígeno y nitrógeno, liberaron energía en forma de luz, generando los colores característicos de las auroras.

Por su parte, la UNAM, a través del Instituto de Geofísica y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, explicó que este fenómeno fue anticipado y comunicado a Protección Civil, destacando que estamos en un periodo de máxima actividad solar (2024–2026), lo cual aumentaría la probabilidad de que auroras se repitan en latitudes poco habituales como México.

UNAM informa sobre los motivos
UNAM informa sobre los motivos que originaron este particular fenómeno. Igualmente, la institución se encargó de informar al respecto de los posibles riegos de este suceso. Crédito: X/ @UNAM_MX

Qué efectos pueden provocar las auroras boreales

Aquí es importante diferenciar entre el espectáculo visual y el fenómeno que lo provoca. Las auroras boreales en sí mismas no son dañinas para la salud humana: lo que vemos son luces generadas por la interacción de partículas solares con la atmósfera, y esa luminiscencia no representa ningún riesgo directo para quienes las observan desde tierra firme.

Organizaciones certificadas como la NASA o la Agencia Espacial Europea descartaron la posibilidad de que el suceso represente un riesgo inmediato para la salud humana, lo que es cierto es que el alcance del fenómeno evidencia la fragilidad de nuestra tecnología frente al poder del Sol. En este sentido, las próximas horas serán decisivas, dado que existe la posibilidad de que ocurran nuevas eyecciones capaces de agravar la tormenta solar.

A 270 millas sobre el
A 270 millas sobre el Océano Índico, los astronautas de la Expedición 71 a bordo de la Estación Espacial Internacional capturaron fotos de hermosas auroras verdes y rojas danzando a través de la atmósfera terrestre. Crédito: X/ @NASA_ Johnson

Es por eso que lo realmente riesgoso es la tormenta solar que las origina. Estas tormentas geomagnéticas pueden afectar sistemas tecnológicos como satélites, telecomunicaciones, GPS y redes eléctricas. En vuelos de gran altitud, especialmente en rutas polares, la radiación puede ser más significativa, y para astronautas fuera de la atmósfera terrestre, el riesgo es directo.

La explicación científica confirma que estamos en un ciclo solar de alta actividad, lo que abre la posibilidad de que fenómenos similares se repitan en los próximos años. Para México, lo ocurrido fue un hecho histórico y un espectáculo memorable que maravilló a miles de personas y puso de relieve la fuerza de la naturaleza, que nos recuerda la necesidad de seguir atentos estos ciclos, ya que pueden traer consigo tanto belleza como desafíos.

Temas Relacionados

Auroras BorealesTormenta GeomagnéticaTormenta Solarmexico-noticias

Más Noticias

Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo verificar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?

Los depósitos del programa terminarán hasta el próximo jueves 27 de noviembre

Pensión del Bienestar 2025: ¿Cómo

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

El debate sobre naturalizados en el Tri se enciende, elogios a Fidalgo y Quiñones, pero alerta por identidad perdida

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza

Quién es “La China”, presunta integrante del CJNG que ordenaba la ejecución de víctimas y descuartizamientos en Colima

La mujer era identificada como objetivo prioritario por su relación con múltiples hechos violentos

Quién es “La China”, presunta

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de noviembre: Línea 1 del MB con afectaciones entre Teatro Insurgentes - Villa Olímpica

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Asesinan a Policía de Investigación de la Fiscalía de la CDMX en Tlalnepantla, Edomex

El lugar fue acordonado y comenzaron las primeras investigaciones

Asesinan a Policía de Investigación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez pide conocer situación jurídica

Juez pide conocer situación jurídica de Sandra Esther Vaca Cortes, exdiputada priísta acusada de trata de personas

Diócesis de Zamora condena asesinato de Manzo y violencia en Michoacán: “Ya es mucha sangre derramada”

Harfuch y Trevilla Trejo se reunirán este jueves con Ramírez Bedolla para la implementación del Plan Michoacán

Tres lanchas destruidas por EEUU navegaban cerca de las costas de Acapulco, revela The Washington Post

Qué grupos criminales se disputan Uruapan, municipio donde fue asesinado Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más populares

Las 10 películas más populares de Prime Video en México para disfrutar esta noche

Frankenstein de Guillermo del Toro arrasa en Netflix México en su semana de estreno

The Doors llega a los cines en 4K: cuándo y dónde ver “When You’re Strange”, el documental de la banda de Jim Morrison

Wendy Guevara ventila que Briggitte Bozzo se fracturó las costillas para reducir su cintura y así reaccionó la actriz

Guillermo del Toro se emociona con el arte de fans de Frankenstein y comparte los mejores

DEPORTES

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: “Te jactas de ser periodista”

El plan de David Benavidez y el mensaje para Canelo Álvarez: “Ahora, parece que tengo el control”

Club Puebla confirma salida de Hernán Cristante como DT

Inauguración del Mundial 2026 será día feriado en la CDMX por esta razón