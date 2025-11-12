México

Sheinbaum pide al Congreso de Guerrero revisar celebración del ex gobernador Rubén Figueroa, presunto asesino de Lucio Cabañas

Este pronunciamiento se da en un contexto donde la 4T ha señalado la necesidad de una batalla cultural para reivindicar figuras históricas auténticas y condenar actos de violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum durante
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina del 12 de noviembre, donde llamó al Congreso de Guerrero a reconsiderar la inclusión de Rubén Figueroa en sus días cívicos oficiales. (AP Foto/Claudia Rosel)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado al Congreso de Guerrero para que revise la inclusión de Rubén Figueroa, asesino de Lucio Cabañas, en los días cívicos del estado.

Durante la conferencia matutina del 12 de noviembre, la mandataria señaló que es fundamental honrar a los héroes y no a quienes se caracterizaron por la represión y la violencia contra el pueblo guerrerense.

Por ello, destacó la importancia de realizar una reflexión sobre cómo se construye la memoria histórica desde las instituciones, sobre todo para evitar la glorificación de personajes con un pasado violento:

“Tras indagar sobre la situación, me informaron que la conmemoración de Rubén Figueroa está incluida en los días cívicos oficiales de Guerrero. Es necesario que las autoridades del estado revisen esta decisión y ajusten sus reconocimientos para que se celebren sólo a quienes representan valores positivos y justos para la sociedad.”, comentó la presidenta.

*Información en desarrollo

