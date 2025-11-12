Roberto Palazuelos formará parte de una esperada película de Disney: prestará su voz para personaje animado

Roberto Palazuelos es confirmado para el doblaje de Zootopia 2. (Infobae México)

El controversial empresario y actor Roberto Palazuelos vuelve a robar cámara, esta vez en una faceta completamente nueva: será parte del doblaje de la próxima gran película animada de Disney, que llega a las salas este mes de noviembre.

Sin revelar directamente el nombre al inicio, el fichaje del conocido “Diamante Negro” ha causado revuelo tanto entre sus fans como en la industria, pues nunca antes lo habíamos visto interpretando a un personaje tan peculiar en el universo animado.

Palazuelos dará vida a Winddancer, en nada menos que Zootopia 2, un caballo antropomórfico con un trasfondo que parece, en más de un guiño, inspirado en su propia biografía: “Winddancer fue actor y luego se vuelve político, buscando ganar unas elecciones”, confiesa el actor, quien en la vida real también ha incursionado en la política.

Dicha sincronía entre ficción y realidad ha desatado comentarios en redes y medios especializados, quienes no dejan de señalar las similitudes entre el carismático caballo y la personalidad de Palazuelos.

La nueva aventura regresa al colorido mundo de Zootopia, aunque la trama en esta ocasión se centra en la misión de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes ahora deberán enfrentarse a una amenaza inédita: un misterioso reptil.

El filme contará con el regreso de voces originales como Ginnifer Goodwin (Judy), Jason Bateman (Nick) e Idris Elba (Chief Bogo). Además, Shakira volverá como Gazelle y dará vida a un nuevo tema musical titulado “Zoo”.

Mientras Roberto Palazuelos presume este inusual salto profesional entre telenovelas, reality shows y ahora el doblaje de un blockbuster animado, ha aprovechado el reflector para hablar también de otras polémicas recientes.

La más sonada: los precios elevados de su taquería en Tulum, por los que fue criticado en redes. “Son tres tacos demasiado bien servidos, abundantes”, ha asegurado. “Los precios que cada empresario quiera poner a sus negocios por la experiencia que den y lo que les cueste, ha de ser muy respetable”. Añadió que el lugar sigue lleno de clientes y que “hay turismo para todo el mundo... a mí no me bajonea nada”.

Con una carrera llena de giros inesperados, Roberto Palazuelos suma así un nuevo capítulo a su historia profesional. Queda por ver cómo recibirá el público su debut animado y si este caballo ambicioso logrará conquistar el corazón de Zootopia y, de paso, de México.

Zootopia 2 se estrena el 27 de noviembre en México y promete ser uno de los éxitos animados más importantes del año.