Revelan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo abatida en Tamaulipas

La Chucky, presunta sicaria del Cártel del Golfo. (Captura de pantalla)

Rodeada de coronas fúnebres y muñecos Chucky que hacen alusión directa a su apodo, esta semana se realizó el funeral de Karina ‘N’, conocida como La Chucky, en Tamaulipas.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el ataúd de la presunta sicaria del Cártel del Golfo, junto a arreglos florales, objetos personales y fotografías.

Junto a su ataúd se veían adornos de corazones de rosas e inscripciones en coronas fúnebres con las leyendas: “Siempre mi Chucky”, “Te recordaremos x siempre mi Chucky”, entre otros. Junto a su fotografía fue colocado un muñeco de la saga de terror.

Ventilan imágenes del velorio de La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. (X/@VivoenMarte2)

El video que circula en redes supuestamente fue compartido por la hija de la presunta sicaria. En dicho clip muestra la noticia de su abatimiento y las imágenes del velorio con “lo que todos vieron en el funeral de mi mami”, y después cambia a fotos que muestran la relación madre-hija con la descripción “lo que yo vi”.

Una de las imágenes muestra una conversación de WhatsApp entre ambas el pasado 2 de septiembre, en donde felicita a su hija por su cumpleaños:

“Felicidades mami, te amo mucho, me hubiera gustado estar contigo pero apenas voy a salir a descansar. Mañana mi mamá te llevará a comer y a pasear a donde quieras, cuando llegues acá conmigo te tengo tu regalo. Eres la mejor hija del mundo”, se lee. Luego le promete que le hará una fiesta de 15 años, a lo que responde con un “Gracias, mami, te amo”.

Diversos datos aportados por testigos digitales indican que fue la propia hija de La Chucky quien divulgó el video y fotografías como forma de defensa de la faceta materna y familiar de la fallecida, además de influir en la percepción pública en torno a su figura.

¿Cómo fue abatida La Chucky?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado oficial en el que especificó que el 7 de noviembre, durante recorridos de vigilancia sobre la brecha Tam/Santo Domingo, en Reynosa, elementos de la Guardia Estatal detectaron una camioneta sospechosa.

Los tripulantes, al notar la presencia de los uniformados, realizaron disparos contra los agentes, quienes repelieron el ataque y lograron alcanzar el vehículo, que terminó impactado contra un poste de concreto.

El resultado del operativo fue la “reducción” de cuatro hombres y una mujer, así como el aseguramiento de una camioneta pick up con reporte de robo en el extranjero, una cubeta con 40 “ponchallantas”, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación, 39 cargadores y seis armas largas. Todo lo decomisado quedó a disposición del ministerio público.

¿Quién fue La Chucky?

Karina ‘N’ destacó como una de las pocas mujeres identificadas públicamente en las filas del Cártel del Golfo, por la manera en la que se exhibía en redes sociales.

La Chucky supuestamente gestionaba al menos dos perfiles en Facebook bajo identidades distintas para mostrar aspectos de su vida diaria: en vehículos de lujo, armamento AK-47, música de narcocorridos, ramos buchones, y siempre mostrando su uniforme militar.

Se le llegó a atribuir una relación sentimental con un presunto jefe del grupo y participación directa en actividades de vigilancia y control interno, comenzando como “halcona”, antes de integrarse plenamente a células operativas.

La Chucky, sicaria del Cártel del Golfo. (Redes sociales)

En 2019 se reportó su fallecimiento a raíz de un enfrentamiento, pero meses más tarde, la propia Karina ‘N’ reapareció en redes sociales demostrando que seguía con vida.

Entre los antecedentes familiares figura el asesinato de su hermana, conocida como La Chata, ocurrido en 2011.

El caso de La Chucky ha reavivado el interés sobre la presencia y ascenso de mujeres dentro de organizaciones criminales, como el caso de “Las Marucheras”, grupo femenino surgido en el Cártel del Noreste.

“Las Marucheras” tomaron notoriedad pública por difundir videos armadas, lanzar amenazas a grupos rivales y exhibirse en vehículos durante patrullajes clandestinos.