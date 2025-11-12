México

Latin Grammy 2025: fecha, hora y dónde ver la ceremonia en vivo en México

Bad Bunny arrasa con 12 candidaturas gracias a su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que ha sorprendido por su mezcla de géneros y lo consolida como el gran favorito de la noche

El artista puertorriqueño, Bad Bunny,
El artista puertorriqueño, Bad Bunny, arrasó con las nominaciones de los Latin Grammy 2025, siendo candidato a ganar 12 premios esta noche. Crédito: X/ @AccesBadBunny

La edición número 26 de los Latin Grammy se celebrará el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Este año, Bad Bunny encabeza las nominaciones con 12 candidaturas gracias a su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que ha sido aclamado por su innovación sonora y por la implementación de diversos géneros unificados con la que el puertorriqueño ha estado experimentando en tiempo reciente.

El puertorriqueño ha innovado musicalmente
El puertorriqueño ha innovado musicalmente con su más reciente álbum y eso lo ha llevado a consolidarse como el artista más sonado de la premiación. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

El álbum compite en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Urbana, consolidando su posición como uno de los referentes más influyentes de la música latina contemporánea.

Acercándose a esta cifra, aparecen los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, quienes han sorprendido al recibir 10 nominaciones en géneros como pop alternativo y música urbana. También figura el compositor mexico-americano Edgar Barrera, igualmente con 10 nominaciones, muchas de ellas en categorías técnicas y de composición, reafirmando su papel como uno de los artistas nacionales más completos del momento.

Qué novedades y presentaciones especiales habrán en el evento

Vale la pena señalar que este año también se incorporarán dos categorías nuevas: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Los anfitriones de este evento serán Maluma y Roselyn Sánchez, quienes con su carisma conducirán el rumbo hacia el evento principal y amenizarán la velada para todos los espectadores. Aunado a ello, podrás disfrutar de presentaciones de artistas de renombre en diferentes momentos de la noche que acompañarán la celebración, tales como:

  • Carín León
  • Alejandro Sanz
  • Carlos Santana
  • Rauw Alejandro
  • Aitana
  • Raphael
  • Gloria Estefan
ARCHIVO - Carín León durante
ARCHIVO - Carín León durante su concierto en el segundo fin de semana del Festival de Música y Arte del Valle de Coachella el domingo 21 de abril de 2024, en Empire Polo Club en Indio, California. (Foto Amy Harris/Invision/AP)

Dónde y cuándo ver la edición 26 de los Latin Grammy

La gala también incluirá el Latin Grammy Premiere, donde se entregan la mayoría de los premios antes del show principal, y un pre-show desde las 7:00 p.m. (hora del Este), con entrevistas exclusivas y cobertura especial.

En México, los espectadores podrán disfrutar de la ceremonia a partir de las 6:00 p.m. (hora del centro) con la alfombra roja, seguida del show principal a las 7:00 p.m.. Las opciones para seguir el evento incluyen:

  • TNT (televisión por cable).
  • HBO Max (streaming).
  • Canal 5 (transmisión diferida, sujeto a confirmación).
  • Redes sociales oficiales de los Latin Grammy para cobertura en tiempo real.
Maluma liderara esta premiación, presentando
Maluma liderara esta premiación, presentando a los artistas invitados y encaminado la noche hacia el evento principal. (Infobae México / Jovani Pérez)

Los Latin Grammy 2025 no sólo celebran el talento, sino también la diversidad y evolución de la música latina. Con la presencia de artistas consagrados y emergentes compartiendo escenario, esta edición promete ser un reflejo del dinamismo cultural que define a la premiación.

