México

La Castañeda anuncia primer concierto para 2026 en CDMX: fecha y sede

El conjunto musical de rock dio a conocer otras presentaciones que tendrán para lo que resta del 2025

Guardar
La Castañeda ofrecerá un concierto
La Castañeda ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para inicios de 2026. Crédito: Cuartoscuro.

El grupo mexicano de rock, La Castañeda, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para inicios de 2026.

El conjunto ya confirmó la fecha y sede de donde empezará el próximo año con este evento musical para todos sus fans.

En conferencia de prensa el pasado lunes 10 de noviembre, el conjunto musical ofreció detalles de su próxima presentación en la capital del país.

Señalaron que el viernes 21 de noviembre estarán en ‘La Maraka’ en la Ciudad de México, donde ofrecerán un concierto para todos sus fans, donde recordarán sus canciones clásicas y demás.

El concierto de 'La Castañeda'
El concierto de 'La Castañeda' se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en la Ciudad de México. Foto: X/@lacastaneda.oficial.

En la rueda de prensa, mencionaron que en este mismo recinto de la capital del país ya tienen nueva fecha para inicios del 2026.

Indicaron que su próxima presentación para el viernes 21 de noviembre formará parte de sus últimos conciertos tanto en la Ciudad de México como del resto del país.

De acuerdo a lo revelado por la banda mexicana de rock, el concierto de La Castañeda será el sábado 31 de enero de 2026 en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ en la Ciudad de México.

El evento musical tendrá lugar en La Maraka este viernes 21 de noviembre. Crédito: Instagram/lacastaneda.oficial

Asimismo, dieron a conocer otras fechas donde también se presentarán para lo que resta del 2025.

El próximo sábado 15 de noviembre se presentarán en el Broken Chesse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, se trasladarán un día después, es decir, el sábado 22 de noviembre, al Festival de Culturas Urbanas, en el Estado de México.

Breve historia de ‘La Castañeda’

La Castañeda es una banda mexicana que se formó en la Ciudad de México en 1989. La agrupación surgió en un momento de renovación del rock nacional, caracterizándose por incorporar elementos teatrales y visuales durante sus presentaciones, lo que se volvió una de sus marcas distintivas.

Su nombre hace referencia al antiguo hospital psiquiátrico La Castañeda, lo que refleja el interés de sus integrantes por los temas existenciales y la locura como metáfora social.

La Castañeda es una banda mexicana
La Castañeda es una banda mexicana que se formó en la Ciudad de México en 1989. Foto: Silvia García.

Desde sus inicios, La Castañeda integró letras que exploraban la condición humana y el entorno urbano, fusionando rock con géneros como la balada, el blues y el funk.

Su primer álbum, “Servicios Generales”, fue lanzado en 1989 e incluyó temas como “La fiebre de Norma”, que les permitió ganar notoriedad en la escena alternativa. En la década de los 90, la banda consolidó su presencia con discos como “Servicios Generales II” y “El Globo Negro”.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, La Castañeda ha mantenido una base leal de seguidores y continúa presentándose en escenarios de todo el país. Su propuesta artística sigue influenciando a nuevas generaciones dentro del rock mexicano.

Temas Relacionados

La CastañedaCDMXConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoRockMúsicaLa Marakamexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen a custodio que intentaba ingresar presunta droga al penal de Tepexi, en Puebla

Además, autoridades informaron que una custodia también fue detenida cuando intentaba ingresar lencería y otros objetos al Centro Penitenciario de Puebla

Detienen a custodio que intentaba

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Una averiguación por homicidio derivó en el hallazgo de más de 100 paquetes con droga

FGR investiga aseguramiento de casi

Ricardo Anaya acusa a Morena de planear relevo anticipado con el hijo de AMLO

Monreal frena dictamen para “buscar consenso” tras acusaciones de la oposición

Ricardo Anaya acusa a Morena

Beca Rita Cetina: de cuánto es el depósito para quienes reciben pago en diciembre

Este es el último pago que recibirán los beneficiarios durante el 2025

Beca Rita Cetina: de cuánto

Diputada de Michoacán lamenta asesinato de Carlos Manzo: “El gobierno lo abandonó como a millones de mexicanos”

La diputada forma parte del Movimiento del Sombrero, el cual era liderado por el presidente municipal de Uruapan, invitó a participar de manera pacífica en la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo

Diputada de Michoacán lamenta asesinato
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga aseguramiento de casi

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

Sentencian a estadounidense que era coordinador del Cártel de Sinaloa, encargado de enviar metanfetamina y fentanilo

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Mariana Ochoa lanza dardo a

Mariana Ochoa lanza dardo a Ari Borovoy: “El 90s Pop Tour ya caducó y está tratando de estirarlo”

Hospitalizan a Mónica Escobedo, famosa comediante y locutora mexicana

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

Las películas más populares de Google México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

¿Quién ganará la semifinal Tigres

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP