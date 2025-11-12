La Castañeda anuncia primer concierto para 2026 en CDMX: fecha y sede

La Castañeda ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para inicios de 2026. Crédito: Cuartoscuro.

El grupo mexicano de rock, La Castañeda, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México para inicios de 2026.

El conjunto ya confirmó la fecha y sede de donde empezará el próximo año con este evento musical para todos sus fans.

En conferencia de prensa el pasado lunes 10 de noviembre, el conjunto musical ofreció detalles de su próxima presentación en la capital del país.

Señalaron que el viernes 21 de noviembre estarán en ‘La Maraka’ en la Ciudad de México, donde ofrecerán un concierto para todos sus fans, donde recordarán sus canciones clásicas y demás.

El concierto de 'La Castañeda' se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en la Ciudad de México. Foto: X/@lacastaneda.oficial.

En la rueda de prensa, mencionaron que en este mismo recinto de la capital del país ya tienen nueva fecha para inicios del 2026.

Indicaron que su próxima presentación para el viernes 21 de noviembre formará parte de sus últimos conciertos tanto en la Ciudad de México como del resto del país.

De acuerdo a lo revelado por la banda mexicana de rock, el concierto de La Castañeda será el sábado 31 de enero de 2026 en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ en la Ciudad de México.

El evento musical tendrá lugar en La Maraka este viernes 21 de noviembre. Crédito: Instagram/lacastaneda.oficial

Asimismo, dieron a conocer otras fechas donde también se presentarán para lo que resta del 2025.

El próximo sábado 15 de noviembre se presentarán en el Broken Chesse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Finalmente, se trasladarán un día después, es decir, el sábado 22 de noviembre, al Festival de Culturas Urbanas, en el Estado de México.

Breve historia de ‘La Castañeda’

La Castañeda es una banda mexicana que se formó en la Ciudad de México en 1989. La agrupación surgió en un momento de renovación del rock nacional, caracterizándose por incorporar elementos teatrales y visuales durante sus presentaciones, lo que se volvió una de sus marcas distintivas.

Su nombre hace referencia al antiguo hospital psiquiátrico La Castañeda, lo que refleja el interés de sus integrantes por los temas existenciales y la locura como metáfora social.

La Castañeda es una banda mexicana que se formó en la Ciudad de México en 1989. Foto: Silvia García.

Desde sus inicios, La Castañeda integró letras que exploraban la condición humana y el entorno urbano, fusionando rock con géneros como la balada, el blues y el funk.

Su primer álbum, “Servicios Generales”, fue lanzado en 1989 e incluyó temas como “La fiebre de Norma”, que les permitió ganar notoriedad en la escena alternativa. En la década de los 90, la banda consolidó su presencia con discos como “Servicios Generales II” y “El Globo Negro”.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, La Castañeda ha mantenido una base leal de seguidores y continúa presentándose en escenarios de todo el país. Su propuesta artística sigue influenciando a nuevas generaciones dentro del rock mexicano.