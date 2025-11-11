México

La Castañeda anuncia concierto en CDMX: fecha y sede

Se trata de una de las últimas presentaciones de este 2025 que tendrá la agrupación de rock mexicana

La Castañeda ofrecerá un concierto
La Castañeda ofrecerá un concierto en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

El grupo de rock mexicano, La Castañeda, anunció un concierto en la Ciudad de México para este mes de noviembre.

Desde hace meses ya se había anunciado el evento musical, pero este lunes 10 de noviembre en conferencia de prensa, la agrupación ofreció más detalles de esta presentación.

Señaló que se trata de una de las últimas presentaciones que realizarán este 2025, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada, el grupo de rock mexicano La Castañeda se presentará en el salón de espectáculos ‘La Maraka’ en la capital del país el próximo viernes 21 de noviembre.

El concierto de 'La Castañeda'
El concierto de 'La Castañeda' se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en la Ciudad de México. Foto: X/@lacastaneda.oficial.

La agrupación recalcó que en este recinto musical de la Ciudad de México tocarán temas importantes que han marcado su historia.

Destacaron que cada canción será para algún fan, ya que para cada pública tiene un valor importante y representación.

El evento musical tendrá lugar en La Maraka este viernes 21 de noviembre. Crédito: Instagram/lacastaneda.oficial

A través de sus redes sociales oficiales, La Castañeda dio a conocer sus próximas presentaciones musicales para cerrar este 2025, algunas de las cuales ya están programadas para este mes de noviembre.

El próximo sábado 15 de noviembre se presentarán en el Broken Chesse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Su próxima presentación será en La Maraka, en la Ciudad de México, este viernes 21 de noviembre.

Finalmente, se trasladarán un día después, es decir, el sábado 22 de noviembre, al Festival de Culturas Urbanas, en el Estado de México.

Breve historia de ‘La Castañeda’

La Castañeda es una banda mexicana que se formó en la Ciudad de México en 1989. La agrupación surgió en un momento de renovación del rock nacional, caracterizándose por incorporar elementos teatrales y visuales durante sus presentaciones, lo que se volvió una de sus marcas distintivas.

Su nombre hace referencia al antiguo hospital psiquiátrico La Castañeda, lo que refleja el interés de sus integrantes por los temas existenciales y la locura como metáfora social.

La Castañeda es una banda
La Castañeda es una banda mexicana que se formó en la Ciudad de México en 1989. Foto: Archivo/Infobae México.

Desde sus inicios, La Castañeda integró letras que exploraban la condición humana y el entorno urbano, fusionando rock con géneros como la balada, el blues y el funk.

Su primer álbum, “Servicios Generales”, fue lanzado en 1989 e incluyó temas como “La fiebre de Norma”, que les permitió ganar notoriedad en la escena alternativa. En la década de los 90, la banda consolidó su presencia con discos como “Servicios Generales II” y “El Globo Negro”.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, La Castañeda ha mantenido una base leal de seguidores y continúa presentándose en escenarios de todo el país. Su propuesta artística sigue influenciando a nuevas generaciones dentro del rock mexicano.

