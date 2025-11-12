México

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Con miles de pasajeros cada hora, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto registra el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en tiempo
AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: IB312

Destino: Madrid

Aerolínea: Iberia

Hora: 00:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4100

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:40

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4180

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:43

Estado: Demorado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:10

Estatus: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 15:55

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina: de cuánto es el depósito para quienes reciben pago en diciembre

Este es el último pago que recibirán los beneficiarios durante el 2025

Beca Rita Cetina: de cuánto

Diputada de Michoacán lamenta asesinato de Carlos Manzo: “El gobierno lo abandonó como a millones de mexicanos”

La diputada forma parte del Movimiento del Sombrero, el cual era liderado por el presidente municipal de Uruapan, invitó a participar de manera pacífica en la marcha del 15 de noviembre en el Zócalo

Diputada de Michoacán lamenta asesinato

Ricardo Anaya opina que el Plan Michoacán “es una absoluta mentira”

Propuso verificar los datos oficiales sumando homicidios, personas desaparecidas y otros delitos contra la vida

Ricardo Anaya opina que el

Aclara tu cabello sin tintes, de forma natural y desde casa en un solo día

Ante los daños que generan las decoloraciones, distintas personas han buscado alternativas naturales para conseguir un aspecto más luminoso sin productos agresivos

Aclara tu cabello sin tintes,

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

La diligencia se lleva a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de que solicitó acceder a libertad anticipada

Adelantan audiencia de Javier Duarte,
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR investiga aseguramiento de casi

FGR investiga aseguramiento de casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Adelantan audiencia de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para definir si saldrá de prisión

Sentencian a estadounidense que era coordinador del Cártel de Sinaloa, encargado de enviar metanfetamina y fentanilo

Autoridades aseguran munición y un arma larga en el fraccionamiento Cataluña, en Culiacán

Panamá asegura 13 toneladas y media de cocaína con destino a México y Centroamérica: hay 10 detenidos

ENTRETENIMIENTO

La Castañeda anuncia primer concierto

La Castañeda anuncia primer concierto para 2026 en CDMX: fecha y sede

Mariana Ochoa lanza dardo a Ari Borovoy: “El 90s Pop Tour ya caducó y está tratando de estirarlo”

Hospitalizan a Mónica Escobedo, famosa comediante y locutora mexicana

Exatlón México: quién gana El Duelo de los Enigmas hoy 11 de noviembre

Estas son las películas más taquilleras de Guillermo del Toro, el cineasta mexicano del horror y la fantasía

DEPORTES

¿Quién ganará la semifinal Tigres

¿Quién ganará la semifinal Tigres vs Cruz Azul Femenil? Esto dice la IA

Perro Bermúdez regresa a Televisa para el Mundial 2026; Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen también se unen a TUDN

Entre convocatorias y lesiones, Pumas llega al Play-In con 8 ausencias clave

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP