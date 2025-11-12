México

Erika Zaba rechazó ayuda de Yuri siendo adolescente cuando murieron sus papás: “No quería causar lástima”

La ex OV7 no aceptó la oferta de Yuri para sacar adelante a sus hermanas tras el fatal accidente automovilístico en que murieron sus padres

Guardar
Yuri se ofreció a organizar
Yuri se ofreció a organizar un festival a beneficio de Erika (IG)

Erika Zaba revivió el accidente automovilístico en el que murieron sus papás cuando tenía 16 años, un hecho que marcó su vida y del que habló recientemente en el programa Montse & Joe.

La exintegrante de OV7 relató que el accidente ocurrió en agosto de 1994, mientras regresaban de unas vacaciones familiares en Acapulco hacia la Ciudad de México.

Tras el impacto, sus padres fallecieron de manera instantánea y ella sufrió lesiones graves, incluyendo fractura de cráneo, inflamación cerebral y múltiples heridas en la pierna izquierda. “Estuve en coma durante dos días y pasé varios meses en terapia intensiva”, compartió la cantante, quien permaneció internada casi un año en un hospital de la Ciudad de México.

El trágico accidente ocurrió en
El trágico accidente ocurrió en agosto de 1994, mientras la familia regresaba de vacaciones en Acapulco a la Ciudad de México (Foto: IG @erikazaba)

Debido a la gravedad de su estado, los médicos y su familia optaron por no informarle de inmediato sobre la muerte de sus padres.

Me enteré mucho tiempo después, muchos meses, porque tuve fractura en el cráneo, entonces cuando tienes fractura craneal no puedes tener picos emocionales entonces te tienen completamente dopada en lo que se me desinflamara el cerebro, pero gracias a Dios, después de un año salí bien”, explicó.

A pesar de que han pasado más de 30 años desde la tragedia, Erika Zaba reconoció que el dolor persiste: “No hay respuesta. No la tengo, no la quiero, no estoy de acuerdo, no me tocaba, no me gustó. No puedo decir ‘Por algo pasan las cosas’... Por lo que me pasó soy la mujer que soy ahora, sí, pero hubiera preferido no”.

La cantante también expresó que la vida le ha dado nuevas razones para seguir adelante: “Me ha recompensado con un gran marido, con un gran hijo, con una gran familia y también con grandes amigos”. Aseguró que recuerda a sus padres todos los días.

La exintegrante de OV7 sufrió
La exintegrante de OV7 sufrió fractura de cráneo, inflamación cerebral y graves lesiones en la pierna izquierda tras el impacto (Fotos: Instagram/@erikazaba/@oficialov7)

Ahora, en su reciente entrevista con Yordi Rosado, la también creadora de contenido digital y empresaria reveló que por aquel entonces la cantante Yuri le ofreció ayuda para recaudar fondos y así afrontar su nueva realidad, ya que sus papás no dejaron una herencia monetaria; sin embargo Erika declinó el ofrecimiento.

“Yuri quería hacer un concierto con varios artistas para recaudar fondos para darte ese dinero para ti y tus hermanas, y no lo acepté. Mi orgullo, no quería le gente me tuviera lástima, que dijeran ‘pobrecitas, se quedaron sin papá’...la lástima de la gente me hacía sentir muy mal”, reconoció la cantante.

“¿Tú te imaginas lo que me hubiera ayudado eso? Hoy lo veo", dijo Zaba, quien recientemente se pudo reunir con Yuri en su camerino para darle las gracias por aquel detalle.

En entrevista con Yordi, Erika
En entrevista con Yordi, Erika confesó que rechazó a Yuri por orgullo (YT)

“Abrimos una botella de vino y le di las gracias. Entonces no acepté por orgullo, por rebeldía, por negación”, y recordó que Yuri le dijo que nunca ha dejado de estar al pendiente de ella.

“Yo siempre estuve pendiente de ti y siempre te he admirado, he seguido de cerca cómo has sacado adelante a tu familia”, le dijo la veracruzana.

Temas Relacionados

Erika ZabaYuriOV7mexico-entretenimiento

Más Noticias

México: cotización de cierre del euro hoy 12 de noviembre de EUR a MXN

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Hoy No Circula del 13 de noviembre en CDMX y Edomex

¿Vas a conducir enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula del 13

Nvidia desmiente a Samuel García: no hará inversión en Nuevo León

Previamente, el gobernador de Nuevo León anunció la llegada del gigante tecnológico

Nvidia desmiente a Samuel García:

Extrabajadores del Poder Judicial se manifiestan para pedir pago de liquidación

Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados con la Reforma Judicial encabezaron la protesta

Extrabajadores del Poder Judicial se

El dólar no logra recuperarse frente al peso al cierre del miércoles 12 de noviembre

La moneda nacional confirma su buen momento frente al billete verde y mantiene su valor a media semana

El dólar no logra recuperarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “La China”, presunta integrante

Cae “La China”, presunta integrante del CJNG relacionada con descuartizamientos y venta de drogas en Colima

Siguen los decomisos de objetos prohibidos en el Centro Penitenciario de Aguaruto, Culiacán

Asesinan a jefe de Vía Pública en Chilpancingo; suman cuatro funcionarios municipales ejecutados en un año

Balacera, persecución y asalto en Iztapalapa: detienen a 3 hombres tras robar más de 100 mil pesos a compradores de auto en línea

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por apología al delito tras interpretar “El Azul”

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: nuevos participantes subirán a la placa junto a Lis Vega y Eleazar Gómez la tarde de hoy 12 de noviembre

Junior H comparece ante la Fiscalía de Jalisco por apología al delito tras interpretar “El Azul”

Danna y Ceci de la Cueva, voces históricas de Wicked, preparan su último hechizo: “El segundo adiós será menos duro”

Luz María Zetina confiesa que su expareja terminó con su compromiso tras revelarle que se enamoró de otra persona

Video pone a Angélica María en el centro de la controversia por el divorcio de su hija Angélica Vale

DEPORTES

Este será el nuevo rival

Este será el nuevo rival de Jake Paul tras vencer a Julio César Chávez Jr.

Se cierra un ciclo: figura deportiva deja Televisa luego de 15 años de presencia en pantalla

El legendario partido de la Momia Gómez inspira la previa México vs. Uruguay

Clara Brugada anuncia inversión millonaria en infraestructura de la CDMX rumbo al Mundial 2026

Fidel Ambriz rompe el silencio y advierte duelos exigentes para el Tri ante Uruguay y Paraguay