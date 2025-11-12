Erika Zaba rechazó ayuda de Yuri siendo adolescente cuando murieron sus papás: “No quería causar lástima”

Yuri se ofreció a organizar un festival a beneficio de Erika (IG)

Erika Zaba revivió el accidente automovilístico en el que murieron sus papás cuando tenía 16 años, un hecho que marcó su vida y del que habló recientemente en el programa Montse & Joe.

La exintegrante de OV7 relató que el accidente ocurrió en agosto de 1994, mientras regresaban de unas vacaciones familiares en Acapulco hacia la Ciudad de México.

Tras el impacto, sus padres fallecieron de manera instantánea y ella sufrió lesiones graves, incluyendo fractura de cráneo, inflamación cerebral y múltiples heridas en la pierna izquierda. “Estuve en coma durante dos días y pasé varios meses en terapia intensiva”, compartió la cantante, quien permaneció internada casi un año en un hospital de la Ciudad de México.

El trágico accidente ocurrió en agosto de 1994, mientras la familia regresaba de vacaciones en Acapulco a la Ciudad de México (Foto: IG @erikazaba)

Debido a la gravedad de su estado, los médicos y su familia optaron por no informarle de inmediato sobre la muerte de sus padres.

“Me enteré mucho tiempo después, muchos meses, porque tuve fractura en el cráneo, entonces cuando tienes fractura craneal no puedes tener picos emocionales entonces te tienen completamente dopada en lo que se me desinflamara el cerebro, pero gracias a Dios, después de un año salí bien”, explicó.

A pesar de que han pasado más de 30 años desde la tragedia, Erika Zaba reconoció que el dolor persiste: “No hay respuesta. No la tengo, no la quiero, no estoy de acuerdo, no me tocaba, no me gustó. No puedo decir ‘Por algo pasan las cosas’... Por lo que me pasó soy la mujer que soy ahora, sí, pero hubiera preferido no”.

La cantante también expresó que la vida le ha dado nuevas razones para seguir adelante: “Me ha recompensado con un gran marido, con un gran hijo, con una gran familia y también con grandes amigos”. Aseguró que recuerda a sus padres todos los días.

La exintegrante de OV7 sufrió fractura de cráneo, inflamación cerebral y graves lesiones en la pierna izquierda tras el impacto (Fotos: Instagram/@erikazaba/@oficialov7)

Ahora, en su reciente entrevista con Yordi Rosado, la también creadora de contenido digital y empresaria reveló que por aquel entonces la cantante Yuri le ofreció ayuda para recaudar fondos y así afrontar su nueva realidad, ya que sus papás no dejaron una herencia monetaria; sin embargo Erika declinó el ofrecimiento.

“Yuri quería hacer un concierto con varios artistas para recaudar fondos para darte ese dinero para ti y tus hermanas, y no lo acepté. Mi orgullo, no quería le gente me tuviera lástima, que dijeran ‘pobrecitas, se quedaron sin papá’...la lástima de la gente me hacía sentir muy mal”, reconoció la cantante.

“¿Tú te imaginas lo que me hubiera ayudado eso? Hoy lo veo", dijo Zaba, quien recientemente se pudo reunir con Yuri en su camerino para darle las gracias por aquel detalle.

En entrevista con Yordi, Erika confesó que rechazó a Yuri por orgullo (YT)

“Abrimos una botella de vino y le di las gracias. Entonces no acepté por orgullo, por rebeldía, por negación”, y recordó que Yuri le dijo que nunca ha dejado de estar al pendiente de ella.

“Yo siempre estuve pendiente de ti y siempre te he admirado, he seguido de cerca cómo has sacado adelante a tu familia”, le dijo la veracruzana.