México

¿Continúa el frío en Ciudad de México?, el pronóstico del clima del miércoles 12 de noviembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Luego del verano más lluvioso
Luego del verano más lluvioso de la historia de la capital, el otoño se ha caracterizado por la disminución de las temperaturas. (Cuartoscuro/ Galo Cañas Rodríguez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este miércoles en Ciudad de México.

  • La probabilidad de lluvia para este miércoles en Ciudad de México es de 25% durante el día y del 11% a lo largo de la noche.
  • La nubosidad será del 44% en el transcurso del día y del 83% en el curso de la noche.
  • En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 23 grados y un mínimo de 8 grados en esta región.
  • Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 6.
  • Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora por la noche.
En estas alcaldías de CDMX
En estas alcaldías de CDMX se prevén fuertes vientos. (Cuartoscuro)

El clima en la CDMX

El calentamiento global está afectando a México de manera profunda y multifacética, con impactos que ya se manifiestan y que se proyectan intensificarse en los próximos años.

Se podría pensar que debido a su ubicación geográfica y a su tamaño, la CDMX tendría un clima subtropical uniforme pero esto no es así, pues posee climas que van desde el templado hasta el frío húmedo y la tundra alpina en la parte más alta del sur.

En general, el clima es cálido y templado en la CDMX rondando entre los 22 a 27 grados; los veranos se caracterizan por tener una buena cantidad de agua pluvial, siendo junio, agosto y septiembre los meses en los que más se registran precipitaciones.

Durante el invierno, las temperaturas suelen bajar a los cero grados en las zonas montañosas, como el Ajusco; en contraste, demarcaciones como Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y la Gustavo A. Madero suelen ser las más secas y templadas.

Entre los récords históricos se tiene que la última vez que cayó nieve en la ciudad fue en el año de 1967; mientras que la temperatura más alta se registró el 9 de mayo de 1998, cuando el termómetro ascendió hasta los 33.9 grados, en tanto que la mínima ha sido la de -10 grados registrada el 10 de diciembre de 1972.

Debido al cambio climático la capital se ve muy golpeada por las constantes contingencias ambientales, por lo que actualmente la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en alianza con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México) y la Iniciativa Climática de México (ICM), implementa una serie de acciones que giran en torno a la movilidad integrada y sustentable; ciudad solar; basura cero; manejo sustentable del agua y rescate de ríos; revegetación del campo y la ciudad; calidad del aire y cultura climática.

La temperatura que hay
La temperatura que hay en la CDMX oscila entre los 22 y 27 grados. (CUARTOSCURO)

México reporta incremento en pérdidas tras fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

  • Planeación anual.
  • Preparación inicial y final.
  • Respuesta durante el evento.
  • Recuperación posterior, incluyendo simulacros.
  • Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCiudad de MéxicoCiudad de Méxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Javier Alarcón revela su pronóstico para los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas: “Llave de detallitos”

El periodista de ESPN señaló que el cuadro cementero es favorito, aunque no descartó que el equipo tapatío pueda competir

Javier Alarcón revela su pronóstico

Cómo obtener la Licencia de Conducir Permanente sin hacer cita en CDMX

Es posible tramitar este documento sin registrarse en línea pero con los requerimentos

Cómo obtener la Licencia de

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 11 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los resultados ganadores

Asesinan y abandonan en la batea de su patrulla a Libna y Jisela, policías viales de Jalisco

Las primeras investigaciones reportan que las oficiales fueron secuestradas y asesinadas mientras realizaban sus labores en El Salto, Jalisco

Asesinan y abandonan en la

Esto es lo que se sabe sobre las protestas y bloqueos de productores de caña

Los productores reclaman subsidios y culpan al Gobierno federal por pérdidas derivadas de las importaciones

Esto es lo que se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos municipios entre Edomex y

Estos municipios entre Edomex y Michoacán tendrán más seguridad tras asesinato de Carlos Manzo

FBI inicia capacitación para manejo de explosivos y drones con elementos de seguridad en Michoacán

Adela Navarro denuncia aumento de violencia digital en su contra tras publicar investigación del asesinato de empresario en BC

“Que no se mate al mensajero y se exija a las autoridades”, pide la periodista Adela Navarro tras denunciar amenazas en su contra

Detuvieron a seis militares por el asesinato de las menores de edad Leidy y Alexa, en Badiraguato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así puedes votar por la

Así puedes votar por la mexicana Fátima Bosch en Miss Universe 2025

¿Me toca reembolso? qué pasa si un artista retrasa su concierto como Junior H en Tijuana

Tras dos años de relación, María León anuncia ruptura con coreógrafo de Mira Quién Baila: “Estoy en duelo”

Famosa amiga de Juan Gabriel confiesa que tiene indicios de que está vivo: “Gente me ha dicho que lo ha visto”

El Frankenstein que no fue: él es Andrew Garfield, el actor que iba a interpretar a la criatura en el proyecto de Guillermo del Toro

DEPORTES

Jasper Troy destrona a El

Jasper Troy destrona a El Grande Americano y es nuevo campeón WWE Speed

Julio César Chávez señala que Canelo “ya se ve cansado” para el boxeo profesional tras su derrota ante Crawford

Liga MX Femenil: qué canales transmitirán las Semifinales del Apertura 2025

Estadio Azteca presenta cambios en su estructura directiva y confirma fecha de reapertura para el Mundial 2026

Marcelo Flores ya entrena con Canadá: ¿adiós definitivo al Tri?