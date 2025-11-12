Cómo realizar compras inteligentes en el Buen Fin según Profeco

La Profeco orienta a los consumidores para elegir de manera informada y no afectar su bolsillo. | Foto: X @ElBuenFin

El Buen Fin 2025 presenta una oportunidad para realizar compras inteligentes aprovechando promociones y descuentos, especialmente en productos electrónicos que destacan entre las principales preferencias de los consumidores mexicanos. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada año incrementa la demanda de pantallas durante este evento comercial. En ese contexto, la autoridad emitió una serie de recomendaciones para que la población adquiera bienes y servicios de manera informada, transparente y protegida.

Profeco sugiere analizar cuidadosamente si es necesario reemplazar la televisión antes de lanzarse por una oferta. Para quienes decidan comprar, la institución aconseja comparar precios y especificaciones técnicas entre diferentes comercios, tanto en línea como físicos, para identificar el dispositivo que mejor se adapte a las necesidades de los hogares.

En cada Buen Fin, las pantallas son de los productos que más adquieren las personas consumidoras. (REUTERS/Henry Romero)

Previo a concretar la compra, la Procuraduría recomienda revisar que la pantalla incluya cable, control remoto y manual de usuario, así como exigir el sello original de garantía del fabricante. Sobre la garantía extendida, señala que se trata de un servicio opcional y que optar por él podría anular la protección ofrecida por el fabricante. Para evitar contratiempos, se aconseja solicitar siempre la póliza de garantía por escrito, con claridad en los mecanismos y condiciones de validación, cuya duración mínima debe ser de 90 días.

Las diferencias entre oferta y promoción

Respecto a las promociones y ofertas que predominan durante el Buen Fin, la Secretaría de Economía (SE) y Profeco aclaran que las promociones pueden ofrecer productos adicionales, incentivos o precios reducidos, mientras que las ofertas consisten en rebajas en productos de la misma calidad y condiciones. La autoridad insta a solicitar el desglose completo de descuentos en tickets y facturas para dejar constancia de los beneficios recibidos, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Entre los consejos que destaca es que primero se sugiere analizar si realmente se necesita una televisión nueva. REUTERS/Henry Romero

El ticket o comprobante de compra es necesario para cualquier reclamación. Si la pantalla presenta fallas técnicas, se debe consultar primero el manual y, si no se encuentra solución, evitar intervenir el aparato para no perder la garantía, revisando la póliza para determinar cómo hacerla válida. Ante cualquier problema no resuelto por el proveedor, la Profeco pone a disposición sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), líneas telefónicas y redes sociales para orientar y proteger los derechos de los compradores.

La Profeco y la Secretaría de Economía reiteran su llamado a comparar precios, leer con cuidado los términos y condiciones de cada oferta y evitar compras impulsivas que puedan afectar la estabilidad financiera de las familias mexicanas.