Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: lanzan aviso importante para las personas que se registraron en la convocatoria pasada

Ambos programas abrieron nuevos periodos de inscripciones para que más alumnos se integraran

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez abrieron nuevos periodos de inscripciones para que más alumnos se integraran

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son iniciativas impulsadas por el Gobierno de México para proporcionar apoyo económico bimestral a estudiantes matriculados en escuelas públicas. El objetivo principal de estos programas consiste en evitar la deserción escolar y dar a los alumnos un respaldo monetario que facilite su progreso académico y la finalización de sus estudios.

La Beca Rita Cetina se dirige en su etapa inicial a estudiantes de secundaria; en el siguiente año, sumará a niñas y niños de primaria, y más adelante, incluirá a alumnado de preescolar. En cambio, la Beca Benito Juárez está pensada para jóvenes inscritos en el nivel preparatoria del sistema público.

Cada estudiante beneficiario de estos esquemas recibe $1,900 de manera bimestral. Además, la Beca Rita Cetina suma $700 extra por cada hijo adicional registrado, cantidad entregada a los padres. Cabe indicar que el recurso se deposita directamente en la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intermediarios.

Lanzan aviso importante para las personas que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un aviso importante para las personas que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez en la convocatoria pasada. A través de sus redes sociales, la dependencia indicó que se está validando la información y que muy pronto se entregarán las tarjetas del Bienestar para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el dinero del apoyo.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Muy pronto comenzará las entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron en la convocatoria pasada a las becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)

Documentos que se necesitarán para recoger la tarjeta si me registré a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

La Coordinación también dio a conocer los documentos que tendrán que llevar las personas que se registraron a la becas Rita Cetina y Benito Juárez durante la convocatoria anterior para recoger la tarjeta Bienestar.

Si eres menor de 18 años

  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP

Si eres mayor de 18 años

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

