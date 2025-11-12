Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: lanzan aviso importante para las personas que se registraron en la convocatoria pasada

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez abrieron nuevos periodos de inscripciones para que más alumnos se integraran

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son iniciativas impulsadas por el Gobierno de México para proporcionar apoyo económico bimestral a estudiantes matriculados en escuelas públicas. El objetivo principal de estos programas consiste en evitar la deserción escolar y dar a los alumnos un respaldo monetario que facilite su progreso académico y la finalización de sus estudios.

La Beca Rita Cetina se dirige en su etapa inicial a estudiantes de secundaria; en el siguiente año, sumará a niñas y niños de primaria, y más adelante, incluirá a alumnado de preescolar. En cambio, la Beca Benito Juárez está pensada para jóvenes inscritos en el nivel preparatoria del sistema público.

Cada estudiante beneficiario de estos esquemas recibe $1,900 de manera bimestral. Además, la Beca Rita Cetina suma $700 extra por cada hijo adicional registrado, cantidad entregada a los padres. Cabe indicar que el recurso se deposita directamente en la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intermediarios.

Lanzan aviso importante para las personas que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un aviso importante para las personas que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez en la convocatoria pasada. A través de sus redes sociales, la dependencia indicó que se está validando la información y que muy pronto se entregarán las tarjetas del Bienestar para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el dinero del apoyo.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Muy pronto comenzará las entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron en la convocatoria pasada a las becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)

Documentos que se necesitarán para recoger la tarjeta si me registré a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez

La Coordinación también dio a conocer los documentos que tendrán que llevar las personas que se registraron a la becas Rita Cetina y Benito Juárez durante la convocatoria anterior para recoger la tarjeta Bienestar.

Si eres menor de 18 años

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)

De la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)