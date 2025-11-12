Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2025: lanzan aviso importante para las personas que se registraron en la convocatoria pasada

Las becas Rita Cetina y Benito Juárez son iniciativas impulsadas por el Gobierno de México para proporcionar apoyo económico bimestral a estudiantes matriculados en escuelas públicas. El objetivo principal de estos programas consiste en evitar la deserción escolar y dar a los alumnos un respaldo monetario que facilite su progreso académico y la finalización de sus estudios.
La Beca Rita Cetina se dirige en su etapa inicial a estudiantes de secundaria; en el siguiente año, sumará a niñas y niños de primaria, y más adelante, incluirá a alumnado de preescolar. En cambio, la Beca Benito Juárez está pensada para jóvenes inscritos en el nivel preparatoria del sistema público.
Cada estudiante beneficiario de estos esquemas recibe $1,900 de manera bimestral. Además, la Beca Rita Cetina suma $700 extra por cada hijo adicional registrado, cantidad entregada a los padres. Cabe indicar que el recurso se deposita directamente en la tarjeta Bienestar del estudiante, sin intermediarios.
Lanzan aviso importante para las personas que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) lanzó un aviso importante para las personas que se registraron a las becas Rita Cetina y Benito Juárez en la convocatoria pasada. A través de sus redes sociales, la dependencia indicó que se está validando la información y que muy pronto se entregarán las tarjetas del Bienestar para que los nuevos beneficiarios puedan cobrar el dinero del apoyo.
Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.
Documentos que se necesitarán para recoger la tarjeta si me registré a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez
La Coordinación también dio a conocer los documentos que tendrán que llevar las personas que se registraron a la becas Rita Cetina y Benito Juárez durante la convocatoria anterior para recoger la tarjeta Bienestar.
Si eres menor de 18 años
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (de los últimos tres meses)
De la madre, padre, tutora o tutor
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
Si eres mayor de 18 años
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)