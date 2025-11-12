México

Aclara tu cabello sin tintes, de forma natural y desde casa en un solo día 

Ante los daños que generan las decoloraciones, distintas personas han buscado alternativas naturales para conseguir un aspecto más luminoso sin productos agresivos

Aclarar el cabello de manera
natural es posible con el uso de la manzanilla.

La posibilidad de aclarar el cabello de forma natural ha llevado a muchas personas a buscar alternativas a los tintes y decoloraciones tradicionales, que suelen dañar la fibra capilar.

Entre las opciones naturales más populares destaca la manzanilla, también conocida como camomila, una planta que permite obtener reflejos rubios y un aspecto más luminoso sin recurrir a productos agresivos.

Además, para quienes buscan potenciar los resultados, existen en el mercado champús y tratamientos con manzanilla, los cuales están formulados para cabellos rubios, ya sean naturales, teñidos o aclarados previamente.

La manzanilla se posiciona como
la alternativa natural más popular para aclarar el cabello sin dañarlo.

Usualmente, ese tipo de productos suele contener ingredientes de origen natural como jalea real, ginseng, romero, extracto de trigo, jojoba y aloe vera, que fortalecen el cabello y le otorgan luminosidad.

¿Cómo aclarar el cabello solo con manzanilla de manera natural?

Antes de utilizar la manzanilla para aclarar el pelo de manera natural, es importante saber que todo depende de varios factores, como la capacidad de absorción del cabello y el color de base.

Una de las maneras más sencillas de aplicar la manzanilla es tras el lavado y dejarse actuar sin enjuagar, aunque para quienes prefieren aclarar el cabello, se recomienda mantener el preparado al menos veinte minutos antes de retirarlo.

El método resulta especialmente atractivo para quienes desean evitar el uso de amoníaco y otros químicos presentes en los tintes convencionales, pues además de su efecto aclarante, la manzanilla ofrece beneficios adicionales para la salud capilar.

La efectividad de la manzanilla
para aclarar el pelo depende del color de base y la capacidad de absorción capilar.

Su uso regular no solo brinda reflejos rubios y con brillo, sino que también contribuye al fortalecimiento de las raíces y ayuda a reducir la irritación del cuero cabelludo. Por lo que también resulta ser una excelente alternativa para quienes tienen un cuero cabelludo sensible, pues sus propiedades pueden resultar terapéuticas al aplicarse directamente en la zona.

¿Cómo preparar una infusión de manzanilla para el cabello?

Preparar una infusión de manzanilla para el cabello es sencillo. Lo único que se necesita es medio litro de agua y dos bolsitas de té de manzanilla, o también pueden ser dos cucharadas de la infusión adquirida en herbolario.

Mientras que el agua puede medirse con dos tazas para mayor comodidad. Y una vez lista la mezcla, se aplica sobre el cabello limpio, siguiendo los pasos recomendados para potenciar el efecto aclarante.

El método natural con manzanilla
es ideal para personas con cuero cabelludo sensible por sus propiedades terapéuticas.

Por lo tanto, la manzanilla se consolida como una alternativa natural y eficaz para quienes desean aclarar su cabello y mejorar su salud capilar, evitando los efectos nocivos de los productos químicos convencionales.

