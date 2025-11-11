Vacunas contra influenza y COVID-19: quiénes deben aplicarse y dónde acudir

La Secretaría de Salud llama a la población a protegerse ante el descenso de temperaturas, especialmente a los grupos vulnerables

Con el lema “¡Protégete del frío y de las enfermedades!”, la Secretaría de Salud del Gobierno de México lanzó la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025–2026, destinada a prevenir complicaciones respiratorias graves derivadas de la influenza estacional y el COVID-19.

Las autoridades sanitarias han reiterado que las vacunas son seguras, gratuitas y no requieren cita previa, por lo que cualquier persona que pertenezca a los grupos prioritarios puede acudir a los centros de salud públicos y unidades médicas del país. La jornada de vacunación se mantendrá activa hasta el 3 de abril de 2026, periodo que abarca los meses de mayor riesgo por bajas temperaturas.

La campaña busca reforzar la protección de la población más expuesta ante virus respiratorios que tienden a propagarse en ambientes fríos y cerrados, especialmente en el norte y centro del país.

Además, forma parte de la estrategia integral del Gobierno Federal para reducir hospitalizaciones y muertes relacionadas con enfermedades prevenibles.

Grupos prioritarios para la vacunación

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la aplicación de las vacunas está dirigida a grupos vulnerables que presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves o complicaciones. Entre ellos se incluyen:

Personas adultas mayores de 60 años .

Niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad .

Personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad o padecimientos pulmonares o cardíacos.

Mujeres embarazadas , sin importar la etapa de gestación.

Personal médico y de enfermería que atiende a la población.

Personas con inmunocompromiso, como pacientes con cáncer, VIH o trasplantes.

Las autoridades recuerdan que vacunarse es una medida efectiva para prevenir hospitalizaciones y muertes por infecciones respiratorias, además de contribuir a la protección colectiva.

Dónde aplicarse las vacunas

Las dosis están disponibles en centros de salud públicos, hospitales del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, así como en módulos móviles y ferias de salud instaladas en plazas públicas y estaciones de transporte.

En la Ciudad de México, las vacunas contra influenza, COVID-19 y tétanos se aplican en clínicas y unidades médicas locales, con disponibilidad permanente y sin necesidad de cita.

Vacunas disponibles y protección simultánea

Durante esta campaña se aplican dos biológicos principales:

Vacuna contra influenza , que protege contra los virus tipo A (H1N1, H3N2) y tipo B (linajes Victoria y Yamagata).

Vacuna contra COVID-19, que previene formas graves de la enfermedad, hospitalización y muerte.

Ambas pueden aplicarse de manera simultánea, lo que permite fortalecer la respuesta inmunitaria antes del descenso más severo de las temperaturas. La Secretaría de Salud recomienda vacunarse lo antes posible para garantizar una protección adecuada durante toda la temporada invernal.