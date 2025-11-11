Una mentira del Mencho a sus socios y una identidad falsa: así fue como “El Guacho” logró esconderse en EEUU

El yerno del Mencho fue asegurado en California, EEUU (Jesús Avilés/Infobae)

Para que Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa pudiera evadir a las autoridades fue necesario un cambio de identidad y entrar a Estados Unidos. Dicho hombre es requerido por las autoridades mexicanas debido a su presunta relación con el secuestro de dos integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) en 2021.

Gutiérrez Ochoa, quien es conocido con el sobrenombre El Guacho, es identificado como yerno del Mencho, este último el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 10 de noviembre fue informado que, mientras las autoridades de EEUU piden una sentencia de 14 años, la defensa del Guacho solicita siete años tras las rejas para el hombre señalado como miembro de alto rango del CJNG.

El Mencho habría mentido a sus socios

El Mencho lidera el CJNG (Anayeli Tapia/Infobae)

Los registros del Departamento de Justicia detallan que Cristian Fernando Gutiérrez tuvo que usar una identidad falsa para poder entrar a territorio estadounidense.

Además, los reportes oficiales indica que el líder del CJNG habría sido una pieza relevante para que El Guacho pasara desapercibido, al menos por un tiempo.

Para que Fernando Gutiérrez pudiera estar en EEUU tuvo que usar el nombre de Luis Miguel Martínez además de fingir su muerte y con esto vivir en una residencia de lujo en Riverside, California.

Según las averiguaciones, El Mencho haría mentido a sus socios sobre el destino del Guacho, asegurando que dicho sujeto fue asesinado por decir mentiras.

El CJNG opera en diversos puntos del país (Jovani Pérez/ Infobae México)

“El Mencho pudo haber ayudado a Gutiérrez Ochoa en su plan para fingir su propia muerte, diciéndoles a sus asociados que asesinó a Gutiérrez Ochoa por mentir. Esto ayudó a Gutiérrez Ochoa a colarse en los Estados Unidos para estar con la hija de El Mencho”, indica el informe del Departamento de Justicia.

Según los registros judiciales de EEUU, dicho sujeto fue un “estrecho colaborador del Mencho y realizó acciones violentas para apoyar el funcionamiento el CJNG.

Lo anterior es relevante debido a que las autoridades mexicanas solicitaron apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para la emisión de una ficha roja para capturar a Gutiérrez Ochoa.

Asimismo, en septiembre de 2023 el yerno del Mencho usó un número de seguridad social para tramitar una licencia de conducir, sin embargo, las autoridades no tenían registros previos de ninguna identificación correspondiente a alguien con ese nombre.

Al final, El Guacho fue arrestado el 19 de noviembre de 2024 y se le acusó de promover actividades de narcotráfico y lavado de dinero.