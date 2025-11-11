Trabajadores de SEBIEN marchan por Tlalpan rumbo al Zócalo; provocan cierre vial

Manifestación Tlalpan CDMX (@OVIALCDMX/X)

Durante este mediodía, trabajadores de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN) de la Ciudad de México realizaron una manifestación sobre Calzada de Tlalpan con destino al Zócalo capitalino.

Loa manifestantes denunciaron presuntos casos de acoso laboral, maltrato y desplazamiento dentro de la dependencia. Con mantas y consignas, los manifestantes exigieron la atención directa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a quien pidieron intervenir para frenar lo que calificaron como “prácticas injustas y violatorias de derechos laborales”.

El contingente salió desde las inmediaciones de la estación del Metro Viaducto y avanzó por los carriles centrales de Tlalpan, lo que ocasiona el cierre a la circulación vehicular en dirección al Centro Histórico.

Vías alternas

Trabajadores de la SEBIEN se manifiestan en calzada de Tlalpan con rumbo al Zócalo capitalino. Crédito: (OVIALCDMX/X)

Debido al bloqueo, autoridades capitalinas recomendaron utilizar vías alternas como Isabel la Católica y Calzada de la Viga, con el fin de evitar mayores afectaciones al tránsito.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), a través de su cuenta de Orientación Vial, @OVIALCDMX mantiene actualizaciones constantes para informar a automovilistas y usuarios del transporte público sobre el avance de la marcha y las alternativas disponibles.

“Continúan avanzando manifestantes sobre Calzada de Tlalpan al Norte, próximos a Viaducto Río de la Piedad. #Alternativa Vial Isabel la Católica y Calzada de la Viga”, escribieron en su cuenta de X.

Elementos de Tránsito acompañan el desplazamiento del grupo para garantizar la seguridad de los participantes, mientras los conductores son desviados por otras vías alternas.

Manifestación de Cañeros en Municipio Libre y afectan dos carriles de Av. Cuauhtémoc (@OVIALCDMX/X)

Los trabajadores aseguraron que su protesta surge tras varios intentos fallidos de establecer diálogo con directivos de la SEBIEN.

Asimismo, denunciaron que algunos empleados han sido objeto de hostigamiento y agresiones verbales por parte de superiores, sin que hasta el momento existan investigaciones internas que atiendan sus quejas formales.

Ante ello, reiteraron la urgencia de que el Gobierno capitalino intervenga y revise los procesos que se están llevando a cabo al interior de la dependencia.

La marcha se prevé que llegue al Zócalo en los próximos minutos, donde se espera que los manifestantes entreguen un pliego petitorio con las demandas específicas del movimiento, en busca de un diálogo abierto con las autoridades.

Otras manifestaciones

En otra manifestación, sigue bloqueando la circulación en Municipio Libre y afectan dos carriles de avenida Cuauhtémoc, alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades señalan como alternativa Vial, avenida Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte.

Por igual, autoridades de la SSC-CDMX, informaron que continúa bloqueo en ambos sentidos de avenida Paseo de la Reforma a la altura de Eje 1 Poniente, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes y la alternativa vial es Insurgentes.