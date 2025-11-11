México

¿Por qué los hombres suelen morir comúnmente por problemas del corazón?

Un estudio realizado por el INEGI arrojó que la principal causa de muerte de los mexicanos en 2024 fueron las enfermedades del corazón

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un reporte sobre las defunciones que se registraron en México en 2024.

Entre los hallazgos, se dieron a conocer cuáles fueron las principales causas de muerte de los mexicanos. Estas fueron: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes.

Según el estudio, el 55.9 por ciento de las 797 mil 566 defunciones que se registraron el año pasado corresponde a hombres y las cinco causas de muerte más comunes fueron:

  • Enfermedades del corazón
  • Diabetes mellitus
  • Tumores malignos
  • Accidentes
  • Agresiones (homicidios)
El 44.0 por ciento de las defunciones correspondió a mujeres y las principales causas de muerte fueron:

  • Enfermedades del corazón
  • Diabetes mellitus
  • Tumores malignos
  • Enfermedades cerebrovasculares
  • Influenza y Neumonía

¿Por qué las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre los hombres?

Las enfermedades del corazón constituyen la principal causa de muerte entre los hombres, aunque aún no se comprende totalmente por qué presentan un riesgo mayor en comparación con las mujeres.

Según la Fundación Española del Corazón, en promedio, el riesgo cardiovascular de una mujer es equiparable al de un hombre veinte años mayor.

“Históricamente, los hombres han presentado en mayor proporción otros factores de riesgo cardiovascular, como el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el sedentarismo”, se lee en un artículo publicado por la fundación.

Un ejemplo es el Síndrome del Corazón Roto.

De acuerdo con un estudio publicado por el Journal of the American Heart Association, se identificó que, aunque el síndrome del corazón roto —formalmente denominado miocardiopatía de Takotsubo— es más frecuente en mujeres, los hombres tienen más del doble de probabilidades de fallecer a causa de esta condición.

Este síndrome, que se desencadena por situaciones de estrés físico o emocional, genera la liberación de hormonas como la adrenalina, las cuales afectan la capacidad del corazón para contraerse adecuadamente.

Aunque la gran mayoría de los pacientes logra recuperarse en poco tiempo, una porción experimenta insuficiencia cardíaca.

Otras causas de muerte de los mexicanos en 2024

Según el estudio del INEGI, entre las causas de defunciones de los hombres mexicanos el año pasado también se encuentran:

  • Enfermedades del hígado
  • Influenza y neumonía
  • Enfermedades cerebrovasculares
  • Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
  • Insuficiencia renal

