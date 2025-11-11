Feriado del 20 de noviembre de 2025 cambia de día: ¿En qué fin de semana será?

El mes de noviembre cuenta un feriado oficial.

El mes de noviembre suele ser uno de los más esperados del año no solo por los tradicionales festejos de Día de Muertos sino también debido a que cuenta con uno de los días feriados oficiales del año.

Se trata del día de descanso que corresponde al 20 de noviembre fecha del calendario en que se conmemora la Revolución Mexicana.

Sin embargo, debido a que este año cae a mitad de semana, existen dudas sobre el día en que será el esperando descanso lo cual te contamos aquí.

Durante el mes de noviembre se realizan los festejos relativos a la Revolución Mexicana. Foto:Presidencia

Cuándo será el feriado para este 20 de noviembre del 2025

Será el próximo lunes 17 de noviembre cuando los habitantes de México podrán disfrutar de un fin de semana largo gracias al traslado del feriado que conmemora la Revolución Mexicana, una decisión adoptada por el Gobierno nacional para el calendario de 2025.

Esta medida implica que el descanso obligatorio correspondiente al 20 de noviembre se celebrará el lunes 17, permitiendo a la población acceder a un puente de tres días antes del inicio de las vacaciones de invierno.

La conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana cada 20 de noviembre es una de las fechas más esperadas en el país y en este caso el calendario oficial de feriados y días festivos, difundido anualmente por el Gobierno nacional, contempló la posibilidad de trasladar ciertos descansos obligatorios.

El objetivo de esta política es que los ciudadanos puedan beneficiarse de fines de semana extendidos, facilitando así el descanso y la convivencia familiar.

Fue por esta razón que la Administración de Claudia Sheinbaum determinó que, a comienzos de 2025, el feriado nacional se trasladara al próximo lunes, lo cual también podría tratarse de una estrategia, pues coincide con el fin de semana de descuentos del Buen Fin.

Por otra parte, además de los trabajadores, también los estudiantes que asisten a escuelas bajo la órbita de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrán un fin de semana largo gracias a la realización de las jornadas del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes del ciclo lectivo.

Estas jornadas tienen como finalidad capacitar y asesorar al personal docente, fortaleciendo el sistema educativo nacional y promoviendo espacios formales para el trabajo colaborativo.

El próximo encuentro del CTE está programado para el viernes 28 de noviembre, lo que permitirá a los alumnos de todos los planteles educativos disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Noviembre cuenta con fines de semana largo para vario sectores de la población. (Calendarpedia)

De este modo, tanto la población en general como los estudiantes tendrán la posibilidad de aprovechar distintos periodos de descanso durante el mes, conforme a lo establecido por las autoridades educativas y gubernamentales.