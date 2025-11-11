México

El récord que tenía Juan Gabriel cuando cantó en el Zócalo de la CDMX tres años antes de su muerte

El Divo de Juárez vuelve a dominar la conversación tras el estreno de su documental

Guardar
Juan Gabriel in Juan Gabriel:
Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

La reciente proyección gratuita del histórico concierto de Juan Gabriel en el Zócalo de la Ciudad de México ha dejado una marca en la memoria colectiva, al superar los récords de asistencia para un evento de este tipo: más de 170 mil personas se congregaron la noche del sábado, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix.

La exhibición masiva de este espectáculo, grabado en 1990 con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, ocurrió en pleno auge del interés público tras el lanzamiento de la docuserie "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" dirigida por María José Cuevas en la plataforma de streaming.

El documental, que explora la vida del artista conocido como El Divo de Juárez a través de material inédito y su propio testimonio, ha escalado rápidamente en popularidad. De hecho, se posicionó durante la semana como la número uno entre las series más vistas de Netflix en México y se ubicó en la sexta posición del ranking global, registrando 1,8 millones de visualizaciones y 7,4 millones de horas reproducidas.

Fanáticos de todas las alcaldías
Fanáticos de todas las alcaldías y estados asistieron a este emblemático evento. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La magnitud de la función en el Zócalo superó ampliamente el anterior récord de asistencia para un homenaje similar, cuando en 2024 más de setenta mil personas presenciaron la proyección del concierto “Mis 40 en Bellas Artes”, celebrado originalmente por Juan Gabriel en 2013 para conmemorar sus cuarenta años en los escenarios. Ese evento tuvo que salir de la Cineteca Nacional, cuyo aforo resultó insuficiente ante la multitud de seguidores que buscaban rendir tributo al legado del cantante.

Las relaciones de Juan Gabriel con el Zócalo no se limitan a eventos póstumos. En vida, el artista se presentó allí en 2013, poco antes del tradicional Grito de Independencia, cuando reunió a setenta mil espectadores, siendo uno de sus conciertos más multitudinario.

Las canciones más emblemáticas de Juan Gabriel

Juan Gabriel in Juan Gabriel:
Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

Juan Gabriel dejó un legado musical con numerosas canciones que marcaron la cultura popular mexicana y latinoamericana. Entre sus temas más emblemáticos figura “Querida,” que se convirtió en un himno en la década de 1980 y consolidó su fama internacional. Otra pieza fundamental es “Amor Eterno,” interpretada en innumerables ocasiones, relacionada con el duelo y la pérdida, y adoptada por muchas personas como canción de despedida.

“No tengo dinero” fue su primer éxito, que lo catapultó a la fama en los años setenta. “Hasta que te conocí” narra un relato de transformación emocional, y “El Noa Noa” evoca la vida nocturna y la celebración. Temas como “Te lo pido por favor,” “Yo no nací para amar” y “Se me olvidó otra vez” se mantienen vigentes y son coreados en presentaciones y homenajes.

Estas canciones forman parte esencial del repertorio romántico y popular en el mundo hispanohablante.

Temas Relacionados

Juan GabrielZócalo de la CDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Esto es lo mínimo que vas a gastar si quieres asistir al tercer show de la emblemática banda

Cuánto cuesta el boleto más

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Sismo hoy 11 de noviembre

Más de 200 viviendas afectadas en Chiapas tras el paso del frente frío número 13

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas

Más de 200 viviendas afectadas

Hay dos escenarios para la reforma sobre revocación de mandato, explica Monreal

La Comisión de Puntos Constitucionales analizará cómo establecer un mecanismo que permita una discusión más profunda

Hay dos escenarios para la

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Caracterizados por ser uno de los formatos digitales más íntimos, este tipo de producciones auditivas han ganado fama y popularidad gracias a las diversas plataformas de streaming

Los 10 podcasts de Spotify
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan 15 recomendaciones a la

Dan 15 recomendaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad para Michoacán

Fiscalía de Guanajuato sufre ciberataque: vulneran expedientes y datos confidenciales en 250 GB robados por hackers

Aseguran camiones con más de 9 mdp de mercancía robada en predio de Edomex; hay cinco detenidos

Marina detiene a 22 presuntos delincuentes y asegura armas y droga en operativos del “Plan Colima”

Amenazan de muerte al periodista Paco Cedeño con nota y restos humanos en Cuautla, Morelos | Video

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para el último concierto de AC/DC en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sismo hoy 11 de noviembre en México: se registra temblor en Acapulco, Guerrero magnitud 3.7

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

Angélica Vale revela lo duro que tuvo que trabajar para ayudar a Otto Padrón en momentos difíciles: ¿ella lo mantenía?

La Más Draga 7: él será el invitado especial para el séptimo capítulo de este martes 11 de noviembre

DEPORTES

Juan Manuel Márquez revela las

Juan Manuel Márquez revela las virtudes y debilidades de Canelo Álvarez: “Tiene mucho aguante”

Fuerza Regia, el más ganador: así fue su sexto campeonato en la LNBP

Selección de Uruguay presenta su lista de convocados para su partido contra México

¿Sergio Ramos se pierde la Liguilla? Anuncian al jugador de Monterrey como host de los Latin Grammys

Esta es la posible fecha para ver a Checo Pérez correr con Ferrari