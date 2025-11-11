El récord que tenía Juan Gabriel cuando cantó en el Zócalo de la CDMX tres años antes de su muerte

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

La reciente proyección gratuita del histórico concierto de Juan Gabriel en el Zócalo de la Ciudad de México ha dejado una marca en la memoria colectiva, al superar los récords de asistencia para un evento de este tipo: más de 170 mil personas se congregaron la noche del sábado, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix.

La exhibición masiva de este espectáculo, grabado en 1990 con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, ocurrió en pleno auge del interés público tras el lanzamiento de la docuserie "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" dirigida por María José Cuevas en la plataforma de streaming.

El documental, que explora la vida del artista conocido como El Divo de Juárez a través de material inédito y su propio testimonio, ha escalado rápidamente en popularidad. De hecho, se posicionó durante la semana como la número uno entre las series más vistas de Netflix en México y se ubicó en la sexta posición del ranking global, registrando 1,8 millones de visualizaciones y 7,4 millones de horas reproducidas.

Fanáticos de todas las alcaldías y estados asistieron a este emblemático evento. Edición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La magnitud de la función en el Zócalo superó ampliamente el anterior récord de asistencia para un homenaje similar, cuando en 2024 más de setenta mil personas presenciaron la proyección del concierto “Mis 40 en Bellas Artes”, celebrado originalmente por Juan Gabriel en 2013 para conmemorar sus cuarenta años en los escenarios. Ese evento tuvo que salir de la Cineteca Nacional, cuyo aforo resultó insuficiente ante la multitud de seguidores que buscaban rendir tributo al legado del cantante.

Las relaciones de Juan Gabriel con el Zócalo no se limitan a eventos póstumos. En vida, el artista se presentó allí en 2013, poco antes del tradicional Grito de Independencia, cuando reunió a setenta mil espectadores, siendo uno de sus conciertos más multitudinario.

Las canciones más emblemáticas de Juan Gabriel

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

Juan Gabriel dejó un legado musical con numerosas canciones que marcaron la cultura popular mexicana y latinoamericana. Entre sus temas más emblemáticos figura “Querida,” que se convirtió en un himno en la década de 1980 y consolidó su fama internacional. Otra pieza fundamental es “Amor Eterno,” interpretada en innumerables ocasiones, relacionada con el duelo y la pérdida, y adoptada por muchas personas como canción de despedida.

“No tengo dinero” fue su primer éxito, que lo catapultó a la fama en los años setenta. “Hasta que te conocí” narra un relato de transformación emocional, y “El Noa Noa” evoca la vida nocturna y la celebración. Temas como “Te lo pido por favor,” “Yo no nací para amar” y “Se me olvidó otra vez” se mantienen vigentes y son coreados en presentaciones y homenajes.

Estas canciones forman parte esencial del repertorio romántico y popular en el mundo hispanohablante.