De Alejandro Ibarra a Otto Padrón: ¿quiénes han sido pareja de Angélica Vale?

Angélica Vale cumple 50 años este 11 de noviembre. (CUARTOSCURO)

Angélica Vale llega este 11 de noviembre a su cumpleaños número 50 en medio de un cambio profundo en su vida personal. El reciente anuncio de su divorcio de Otto Padrón, después de 14 años de matrimonio y dos hijos en común, la ha puesto en el centro de la conversación.

El proceso de divorcio presentado por Otto Padrón ante la Corte Superior de Los Ángeles tomó por sorpresa a la hija de Angélica María, quien así lo expresó públicamente en una transmisión en vivo, en la cual reveló que se enteró de la demanda durante una cena familiar a través de un mensaje, y no por vía legal previa.

“Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero... esta noticia me tomó de sorpresa”, declaró la actriz.

Angélica Vale reconoció que la separación formal llegó después de meses de distancia y que ahora la prioridad de ambos es proteger la estabilidad emocional de sus hijos. “Nuestra meta es transitar este proceso de manera respetuosa, como lo hicieron mis padres o parejas como Lucero y Mijares: sin escándalos y sin dañar a los niños”, afirmó.

Angélica Vale y Otto Padrón se casaron en 2011. (Foto: @angelicavaleoriginal/ Instagram)

A puertas de cumplir cinco décadas, Angélica Vale asegura que inicia una etapa centrada en su bienestar, la crianza y el desarrollo profesional, agradeciendo el apoyo de su familia, seguidores y colegas. Además, pidió respeto a la prensa para festejar primero y en paz su cumpleaños 50 antes de dar entrevistas y hablar de estos hechos.

La vida sentimental de Angélica Vale: novios, amores y rumores

A lo largo de los años, la vida amorosa de Angélica Vale ha sido tema de interés público, mezclando romances confirmados, relaciones platónicas, vínculos profesionales y rumores persistentes.

La actriz se ha descrito a sí misma como “muy noviera”, pero varios de los señalados públicamente apenas pasaron del terreno de la amistad, la cita breve o la especulación mediática.

Noviazgos confirmados y relaciones formales

Alejandro Ibarra : Primer amor de juventud durante la adolescencia, cuando Vale tenía 12 años. En un ensayo con él se dio su primer beso.

Rony : Fue su representante; con él incluso llegó a planear casarse.

Robert Avellanet (exMenudo): Mantuvo una relación formal en 2003.

Gabriel Salazar : Hermano de uno de sus mejores amigos. Angélica le dio “otra oportunidad al amor” con él en 2005.

Manny Pérez : Actor, con quien inició una relación en 2007.

Otto Padrón: Ejecutivo de televisión, con quien contrajo matrimonio en 2011 y tuvo dos hijos. El matrimonio duró 14 años y recientemente se dio a conocer que él metió la demanda de divorcio.

MÉXICO, D.F., 27JUNIO2007.- Alejandro Ibarra y Angelica Vale . FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Rumores

Ricky Martin : En los años 90 surgieron rumores de romance, nunca confirmados y ambas partes lo han definido como una gran amistad.

Charlie Massó (Menudo): Relación amigable señalada en la prensa, que nunca fue oficial como pareja.

Eugenio Derbez : En 2006 circularon versiones de un supuesto noviazgo, negado siempre por ambos.

Poncho de Nigris: El conductor aseguró haber tenido un romance corto con Vale en 2006, a lo que ella aclaró que sólo existieron acercamientos.

Angélica Vale y Otto Padrón en el bautizo de su hija. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

José Manuel Figueroa : Ninel Conde acusó a la actriz públicamente de ser la mujer con quien Figueroa habría sido infiel durante su relación. Angélica prefirió guardar silencio sobre el episodio.

Fernando del Rincón : Se rumoró un vínculo sentimental, desmentido por la propia actriz.

Supuesto bailarín: A raíz de la noticia de su divorcio, la periodista Chamonic señaló que Vale habría sostenido una relación sentimental con un bailarín de “Vaselina con Timbiriche” mientras trabajaba en la obra musical y grababa el programa “Juego de Voces” en México. La versión sugiere que esta situación motivó a Otto Padrón a abandonar el hogar y tramitar la demanda de divorcio.

La trayectoria de Angélica Vale

A sus 50 años, Angélica Vale es una de las figuras más versátiles y queridas del espectáculo latino. Hija de la reconocida actriz y cantante Angélica María y del comediante Raúl Vale, Angélica estuvo expuesta al mundo artístico desde la cuna, debutando en la televisión cuando apenas tenía dos meses de edad.

En múltiples ocasiones la actriz ha compartido en redes sociales algunas áreas de su casa, entre ellas su piscina, la cocina y su habitación. Crédito: Cuartoscuro

Desde su infancia, construyó una carrera sólida en el teatro, el cine, la comedia musical y la televisión. Destacó en producciones infantiles y juveniles, formó parte de telenovelas emblemáticas como Soñadoras, Amigas y rivales, Lazos de amor y, sobre todo, La fea más bella, con el inolvidable personaje de “Lety”.

En el género del doblaje, se consolidó como la voz de “Ellie” en la exitosa saga animada La Era de Hielo y ha participado en franquicias como Una película de huevos.

En teatro musical, fue “Sandy” en Vaselina, protagonizó El mago de Oz y participó en Mentiras: el musical. Su don para la imitación la llevó a conquistar audiencias como una de las mejores comediantes de México, logrando parodias memorables de celebridades como Gloria Trevi, Paulina Rubio, Verónica Castro, Lupita D’Alessio y Thalía. También condujo programas y fue coach y jurado en emisiones de talento.

A lo largo de cuatro décadas de trayectoria, Angélica Vale ha demostrado flexibilidad para adaptarse y reinventarse. Desde 2016 ostenta la nacionalidad estadounidense y, en 2024, se sumó a la conducción del reality Juego de Voces, manteniéndose vigente y cercana al público.

En sus facetas más personales, Vale es madre de dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, a quienes ha descrito como sus “milagros”.