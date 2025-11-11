Cómo preparar shampoo de manzanilla para dar brillo, combatir la caspa y aclarar el cabello de manera natural

Este es un producto de cuidado capilar que utiliza extractos puros para una limpieza suave, ideal para aportar brillo y calma al cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que la manzanilla es una de las plantas medicinales que tiene diversos usos, tanto en la cocina, como medicianales y cosméticos.

En este último destacan sin duda sus beneficios para la salud del cabello, especialmente aquellos que le atribuyen propiedades aclarantes aunque su uso aporta muchas otras ventajas, entre las que destacan las siguientes:

Aclara gradualmente el cabello: Potencia reflejos dorados, especialmente en cabellos claros o rubios, y ayuda a realzar su brillo natural.

Aporta brillo y suavidad: Mejora la apariencia del cabello, dejando una textura suave y luminosa.

Propiedades calmantes: Alivia irritaciones en el cuero cabelludo gracias a sus efectos antiinflamatorios y calmantes.

Reduce la caspa: Su acción antiséptica y calmante contribuye a disminuir la descamación y la picazón.

Fortalece el cabello: Sus compuestos antioxidantes pueden ayudar a proteger el cabello de factores ambientales y fortalecer la fibra capilar.

Facilita el desenredo: Suaviza el cabello, favoreciendo el peinado y reduciendo la formación de nudos.

Es por eso que aquí te damos dos opciones para obtener los beneficios de esta importante hierba, ya se prepararando tu propio shampoo de manzanilla o bien agregando un extracto de la flor a tu shampoo regular.

Receta para preparar un shampoo de manzanilla de manera natural

Ingredientes

2 bolsitas de té de manzanilla (o 2 cucharadas de flores secas de manzanilla)

1 taza de agua

1/2 taza de jabón líquido neutro (de glicerina o castilla)

1 cucharada de aceite vegetal (puede ser de coco, de oliva o de almendras)

Opcional: 10 gotas de aceite esencial de manzanilla

Procedimiento

Preparar la infusión de manzanilla: Hierve la taza de agua y agrega las bolsas de té o las flores de manzanilla. Deja reposar hasta que el agua esté tibia y cuela la infusión para eliminar restos sólidos. Mezclar los ingredientes: En un recipiente limpio, vierte el jabón líquido neutro. Añade la infusión de manzanilla templada y mézclalo suavemente. Agregar el aceite: Incorpora la cucharada de aceite vegetal y mezcla con cuidado hasta obtener una textura uniforme. Aceite esencial (opcional): Si deseas potenciar el aroma y las propiedades calmantes del shampoo, añade las gotas de aceite esencial de manzanilla y mezcla nuevamente. Envasar: Vierte el shampoo en una botella limpia con tapa. Uso y conservación: Agita bien antes de cada uso. Utilízalo como cualquier shampoo convencional. Al no contener conservantes, es recomendable almacenar en un lugar fresco y utilizarlo en un plazo de 2 a 3 semanas.

Cómo agregar manzanilla al shampoo para obtener sus beneficios

Para agregar manzanilla al shampoo y obtener sus beneficios, sigue estos pasos sencillos:

Preparar una infusión concentrada de manzanilla: Hierve una taza de agua y agrega dos bolsitas de té de manzanilla o dos cucharadas de flores secas. Deja reposar hasta que la infusión esté fría. Cuélala para eliminar restos sólidos. Mezclar con el shampoo: Agrega la infusión de manzanilla a tu shampoo habitual, utilizando aproximadamente media taza de infusión por cada 250 ml de shampoo. Mezcla suavemente para integrar ambos líquidos. Opcional: agregar aceite esencial de manzanilla: Puedes añadir entre 5 y 10 gotas de aceite esencial de manzanilla para potenciar los efectos. Uso: Utiliza el shampoo con manzanilla de manera regular. Agita la botella antes de cada aplicación para que los ingredientes se mezclen bien.

Este método permite aprovechar esas propiedades de forma sencilla, sumando la infusión al producto que ya usas.