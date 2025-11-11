México

Cómo preparar shampoo de manzanilla para dar brillo, combatir la caspa y aclarar el cabello de manera natural

Esta hierba tiene propiedadades que brindan beneficios especiales para la salud capilar

Guardar
Este es un producto de
Este es un producto de cuidado capilar que utiliza extractos puros para una limpieza suave, ideal para aportar brillo y calma al cabello. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es bien sabido que la manzanilla es una de las plantas medicinales que tiene diversos usos, tanto en la cocina, como medicianales y cosméticos.

En este último destacan sin duda sus beneficios para la salud del cabello, especialmente aquellos que le atribuyen propiedades aclarantes aunque su uso aporta muchas otras ventajas, entre las que destacan las siguientes:

  • Aclara gradualmente el cabello: Potencia reflejos dorados, especialmente en cabellos claros o rubios, y ayuda a realzar su brillo natural.
  • Aporta brillo y suavidad: Mejora la apariencia del cabello, dejando una textura suave y luminosa.
  • Propiedades calmantes: Alivia irritaciones en el cuero cabelludo gracias a sus efectos antiinflamatorios y calmantes.
  • Reduce la caspa: Su acción antiséptica y calmante contribuye a disminuir la descamación y la picazón.
  • Fortalece el cabello: Sus compuestos antioxidantes pueden ayudar a proteger el cabello de factores ambientales y fortalecer la fibra capilar.
  • Facilita el desenredo: Suaviza el cabello, favoreciendo el peinado y reduciendo la formación de nudos.

Es por eso que aquí te damos dos opciones para obtener los beneficios de esta importante hierba, ya se prepararando tu propio shampoo de manzanilla o bien agregando un extracto de la flor a tu shampoo regular.

La manzanilla se utiliza principalmente
La manzanilla se utiliza principalmente en productos para cabellos claros por su capacidad para aclarar y resaltar reflejos dorados, aunque cualquiera puede aprovechar sus propiedades suavizantes y calmantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para preparar un shampoo de manzanilla de manera natural

Ingredientes

  • 2 bolsitas de té de manzanilla (o 2 cucharadas de flores secas de manzanilla)
  • 1 taza de agua
  • 1/2 taza de jabón líquido neutro (de glicerina o castilla)
  • 1 cucharada de aceite vegetal (puede ser de coco, de oliva o de almendras)
  • Opcional: 10 gotas de aceite esencial de manzanilla

Procedimiento

  1. Preparar la infusión de manzanilla: Hierve la taza de agua y agrega las bolsas de té o las flores de manzanilla. Deja reposar hasta que el agua esté tibia y cuela la infusión para eliminar restos sólidos.
  2. Mezclar los ingredientes: En un recipiente limpio, vierte el jabón líquido neutro. Añade la infusión de manzanilla templada y mézclalo suavemente.
  3. Agregar el aceite: Incorpora la cucharada de aceite vegetal y mezcla con cuidado hasta obtener una textura uniforme.
  4. Aceite esencial (opcional): Si deseas potenciar el aroma y las propiedades calmantes del shampoo, añade las gotas de aceite esencial de manzanilla y mezcla nuevamente.
  5. Envasar: Vierte el shampoo en una botella limpia con tapa.
  6. Uso y conservación: Agita bien antes de cada uso. Utilízalo como cualquier shampoo convencional. Al no contener conservantes, es recomendable almacenar en un lugar fresco y utilizarlo en un plazo de 2 a 3 semanas.
Este shampoo está pensado para
Este shampoo está pensado para resaltar los reflejos dorados en cabellos claros y aprovechar las propiedades suavizantes de la manzanilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo agregar manzanilla al shampoo para obtener sus beneficios

Para agregar manzanilla al shampoo y obtener sus beneficios, sigue estos pasos sencillos:

  1. Preparar una infusión concentrada de manzanilla: Hierve una taza de agua y agrega dos bolsitas de té de manzanilla o dos cucharadas de flores secas. Deja reposar hasta que la infusión esté fría. Cuélala para eliminar restos sólidos.
  2. Mezclar con el shampoo: Agrega la infusión de manzanilla a tu shampoo habitual, utilizando aproximadamente media taza de infusión por cada 250 ml de shampoo. Mezcla suavemente para integrar ambos líquidos.
  3. Opcional: agregar aceite esencial de manzanilla: Puedes añadir entre 5 y 10 gotas de aceite esencial de manzanilla para potenciar los efectos.
  4. Uso: Utiliza el shampoo con manzanilla de manera regular. Agita la botella antes de cada aplicación para que los ingredientes se mezclen bien.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este método permite aprovechar esas propiedades de forma sencilla, sumando la infusión al producto que ya usas.

Temas Relacionados

shampoomanzanillacabellobellezamexico-noticias

Más Noticias

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estado del AICM EN VIVO:

Masa de aire ártico cubrirá a México este martes, alerta el Servicio Meteorológico Nacional

En paralelo, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca

Masa de aire ártico cubrirá

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

El comentarista deportivo analizó la calidad de juego de Luis Malagón y el “Tala” Rangel con la Selección Mexicana

Martinoli explica quién debe suplir

Postre fresco y vistoso: así se prepara la gelatina de yogur con frutas

Ideal para días calurosos, esta opción ligera combina texturas suaves, colores vibrantes y un contraste dulce que sorprende

Postre fresco y vistoso: así

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

Cada lunes, los rojos y azules compiten por este refugio de descanso

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran rancho con 16 cuerpos

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

Doble crimen sacude Sinaloa: en una hora se registraron dos asesinatos en la misma colonia

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: ‘El Patrón’ busca demandar a Alfredo Adame en México y EEUU

Angélica Vale se enteró de su divorcio durante una cena familiar y gracias a un mensaje

Netflix México: “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” domina el ranking de las 10 series favoritas del público

DEPORTES

Martinoli explica quién debe suplir

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla