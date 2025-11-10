Resultados Sorteo Zodiaco 1725 Lotería Nacional: premio mayor y números ganadores 9 de noviembre 2025

Conapred y Lotería Nacional emiten billete que promueve la importancia de la inclusión y la no discriminación (Cortesía Lotería Nacional)

El Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México entrega cada domingo a las 20:00 (hora local del centro de México) un premio mayor de 7 millones de pesos en una única serie. El sorteo se realiza en el Salón de Sorteos del Edificio Edison.

En esta edición del domingo 9 de noviembre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Zodiaco 1725 hace homenaje al “Día Nacional por la Igualdad y la No Discriminación”. La Conmemoración por la Igualdad y la No Discriminación representa un llamado a la sociedad para impulsar la construcción de un país en el que la justicia, la inclusión y el respeto por la dignidad humana sean prioridades.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Los números correspondientes a los 20 premios más destacados de este sorteo de hoy

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos: Capricornio 0290

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos: Libra 1164

Segundo premio de 1 millón 100 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos: Libra 4812

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos: Leo 8211

Premio de 88 mil pesos: Leo 5830

Premio de 61 mil 600 pesos: Capricornio 5234

Premio de 61 mil 600 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos: Géminis 4395

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 44 mil pesos: Libra 5460

Premio de 44 mil pesos: Géminis 5562

Premio de 44 mil pesos: Géminis 3283

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 2031

Premio de 26 mil 400 pesos: Leo 0889

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00. El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.