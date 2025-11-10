México

Pastel tres chocolates sin horno: la opción práctica que reúne galleta y mousse

Este postre delicioso puede salvar el día de una reunión o un simple antojo

Pastel de mango con chocolate,
Pastel de mango con chocolate, un postre fresco y nutritivo que combina antioxidantes, fibra y el sabor tropical del mango - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel tres chocolates es una de las propuestas más populares en el universo de la pastelería sin horno. Cada capa de esta preparación exhibe colores, aromas y texturas diferentes, desde la base de galleta triturada hasta las mousses de chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate amargo, proporcionando un resultado visual atractivo y un sabor equilibrado.

Esta técnica permite obtener un postre de presencia sofisticada con ingredientes accesibles y sin requerir hornallas ni horno convencional. La receta se ha posicionado como una alternativa práctica para quienes desean un pastel diferente y adaptable a diversas ocasiones familiares o reuniones entre amigos.

La elaboración del pastel tres chocolates sin horno requiere preparar una base firme de galleta, seguida de sucesivas capas de mousse con tipo de chocolate diferente, aprovechando el contraste de sabores y colores.

La estructura escalonada y la cremosidad del resultado han impulsado su popularidad en redes sociales y blogs culinarios. Aunque existen variantes, la versión más extendida incorpora solo ingredientes fáciles de conseguir y pasos sencillos.

Ingredientes

Para la base:

  • 200 g de galletas tipo María o similar
  • 80 g de manteca derretida

Para la mousse de chocolate amargo:

  • 150 g de chocolate amargo
  • 200 ml de crema de leche para batir
  • 50 g de azúcar
  • 2 hojas de gelatina neutra

Para la mousse de chocolate con leche:

  • 150 g de chocolate con leche
  • 200 ml de crema de leche para batir
  • 50 g de azúcar
  • 2 hojas de gelatina neutra

Para la mousse de chocolate blanco:

  • 150 g de chocolate blanco
  • 200 ml de crema de leche para batir
  • 50 g de azúcar
  • 2 hojas de gelatina neutra

Elaboración

Triturar las galletas hasta lograr una textura arenosa y mezclarlas con la manteca derretida. Cubrir la base de un molde desmontable y presionar para compactar. Reservar en la heladera durante veinte minutos.

Para cada capa de mousse, calentar la crema de leche, incorporar el chocolate troceado y remover hasta disolver. Añadir el azúcar y las hojas de gelatina, hidratadas previamente en agua fría y escurridas. Mezclar hasta homogeneizar por completo. Verter la mousse de chocolate amargo sobre la base, enfriar hasta que adquiera firmeza, repetir el procedimiento con las capas de chocolate con leche y chocolate blanco, respetando tiempos de refrigeración entre cada etapa.

Se recomienda cubrir la superficie con virutas de chocolate o cacao en polvo antes de servir. Este pastel puede prepararse con anticipación y conservarse en la heladera durante varios días.

