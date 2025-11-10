Lolita Cortés sorprende al abandonar La Granja VIP, esta fue la razón de su salida

(La Granja VIP)

La noche del domingo 9 de noviembre en La Granja VIP se tornó inesperada cuando Lola Cortés anunció con seguridad su decisión irrevocable de abandonar el reality. La actriz y cantante manifestó ante sus compañeros y el público que ya no se encontraba en condiciones emocionales favorables para continuar: “Yo no puedo más”, expresó durante la gala, haciendo visible la vulnerabilidad que sentía. La salida voluntaria de la actriz instaló un clima tenso dentro del programa, donde la convivencia y la presión han evidenciado sus efectos en cada celebridad, según se pudo observar en las transmisiones recientes.

Lola Cortés optó por priorizar su bienestar personal por encima de la competencia, en un gesto de honestidad que ella misma calificó como necesario: afirmó no buscar polémica, sino ser transparente frente a sus compañeros y la audiencia. Al solicitar su salida de manera oficial, Cortés pidió al conductor Adal Ramones que le permitiera tomar distancia definitiva del formato, argumentando que su permanencia podía afectar tanto su estabilidad emocional como la de los demás concursantes. “No quiero hacerles otra semana miserable a mis compañeros”, indicó, en palabras dirigidas en directo a quienes han compartido con ella la experiencia en el granero.

Lolita Cortés pidió su salida del reality entre lágrimas. (Captura de pantalla YouTube)

“Quiero pedir una disculpa a todos los involucrados por mi decisión, pero esta decisión no pone en duda mi carrera de más de 40 años en los escenarios. Al contrario, esta decisión es para continuar en los escenarios, pero tengo que curarme, tengo que sanar. Me necesito ir”, declaro Lola.

La reacción del elenco no se hizo esperar: la atmósfera se tiñó de tristeza y muchos integrantes, entre ellos Fabiola Campomanes, rompió en llanto al ver salir a su amiga. La relación cercana entre Cortés y algunos participantes había generado apoyos visibles, por lo que su despedida provocó lágrimas y gestos de consuelo mientras atravesaba la puerta de salida. El episodio culminó con una escena inesperada al reencontrarse con su hija, quien aguardaba su regreso fuera del set.

La hija de la actriz la esperaba afuera de la granja. (Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con lo sucedido días antes, las señales de incomodidad de Cortés ya se habían mostrado abiertamente ante los televidentes. Las cámaras captaron fluctuaciones anímicas e instantes de angustia en los que la artista admitió no poder sobrellevar el aislamiento. Tras quedar nominada por decisión del eliminado Omahi, la actriz solicitó públicamente que no votaran por ella, dejando claro su deseo de concluir su participación en el proyecto donde, según sus palabras, no permanecía ni física ni emocionalmente cómoda.