¿Habrá clases este lunes 10 de noviembre? La SEP responde

La reciente suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 31 de octubre

La SEP aclaró si este lunes 10 de noviembre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico de esta dependencia educativa federal. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este lunes 10 de noviembre o no.

Esto por la duda que existe entre padres de familia, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, por la reciente suspensión de actividades académicas.

La inquietud comenzó por la reciente suspensión de clases el pasado viernes 31 de octubre por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), así como las recientes celebraciones del Día de Muertos en todo el país.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial de esta dependencia educativa para saber si habrá clases o no este lunes 10 de noviembre.

La SEP aclaró que sí hay clases este lunes 10 de noviembre. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este lunes 10 de noviembre sí habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Por lo tanto, las actividades académicas en estas fechas se llevarán a cabo con normalidad.

La dependencia indicó que no existe razón para suspender las actividades educativas en esta fecha, ya que no hay una festividad o junta relevante.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Como se mencionó anteriormente, la reciente suspensión de clases en todo el país fue el pasado viernes 31 de octubre por la junta de CTE.

Cabe destacar que la SEP ya anunció los días en que no habrá clases para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el mes de noviembre, por lo que serán tres fines de semana largos.

Estos serán los días en que la SEP cancelará las clases para todos los estudiantes este mes de noviembre

La SEP ya notificó las fechas en que este mes de noviembre no habrá clases para todos los estudiantes de nivel básico en el país.

Asimismo, explicó las razones por las que las actividades académicas serán canceladas.

Según el calendario oficial de la SEP, hay tres fechas en total en que las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico en el país:

Viernes 14 de noviembre: Registro de calificaciones por parte del personal docente.

Lunes 17 de noviembre: Se recorre al lunes por la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana, que es el 20 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre: Junta de CTE.

La SEP anunció tres fines de semana largos para este mes de noviembre. Crédito: Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais

Por lo tanto, son tres fechas en que las clases serán suspendidas y cabe resaltar que serán fines de semana largos, ya que se tratará de tres días consecutivos en que las clases serán canceladas.

En dos de ellas, el personal académico sí tendrá que presentarse, como en el registro de calificaciones y la junta de CTE.

