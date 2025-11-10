México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 10 de noviembre

Cada lunes, los rojos y azules compiten por este refugio de descanso

Guardar
La emoción por saber quién
La emoción por saber quién tendrá la fortaleza esta semana ha hecho que los fans tengan sus propias especulaciones. (FB/ExatlonMx)

La competencia por la Villa 360 en la novena temporada de Exatlón México se intensifica tras una serie de acontecimientos que han alterado la dinámica de los equipos, lo que incluso ha incrementado la expectativa de los fans.

La reciente lesión de Paola Peña y la eliminación de Michell Tanori han dejado al Equipo Azul en una situación vulnerable, mientras que el Equipo Rojo enfrenta el desafío de mantener su dominio en medio del desgaste físico y emocional acumulado en las últimas jornadas.

El domingo 9 de noviembre marcó un punto de inflexión para ambos equipos, ya que la jornada estuvo marcada por una doble eliminación. En un circuito decisivo, Edna Carrillo del equipo rojo logró imponerse a Tanori, asegurando su permanencia y provocando la salida de la atleta azul. A este resultado se sumó la baja de Paola Peña, quien debió abandonar la competencia debido a una lesión sufrida durante la semana.

De este modo, el equipo azul perdió a dos de sus integrantes en una sola noche, lo que incrementó la presión sobre sus miembros restantes y obligó a replantear estrategias de cara a los próximos desafíos.

Los rumores aseguran que los rojos ganan la Villa 360 hoy 10 de noviembre, pero los fans deberán esperar a ver los resultados en el programa.

La Villa 360, considerada un espacio fundamental para el descanso y la recuperación de los atletas, se ha convertido en el objetivo central de ambos equipos. El equipo rojo, aunque ha demostrado una fortaleza notable a lo largo de la temporada, comienza a evidenciar signos de fatiga.

La acumulación de victorias no garantiza necesariamente una ventaja sostenida, ya que el exceso de confianza puede convertirse en un factor adverso tal y como se ha visto en otras temporadas. Por su parte, el equipo azul, golpeado por las recientes salidas, busca transformar la adversidad en motivación para recuperar terreno y demostrar su capacidad de resiliencia.

Dónde ver Exatlón México

La incertidumbre sobre el desenlace mantiene en vilo a la audiencia, que espera el enfrentamiento programado para las 19:00 horas en Azteca Uno.El valor estratégico de la Villa 360 radica en que ofrece a sus ocupantes condiciones óptimas para el descanso y la recuperación, elementos clave para afrontar los exigentes circuitos que caracterizan a Exatlón México.

La competencia de este lunes 10 de noviembre se perfila como una de las más intensas y polémicas de la temporada, ya que los circuitos requieren cada vez mayor habilidad, precisión y resistencia por parte de los atletas.

Durante la jornada de eliminación doble, las atletas de menor rendimiento fueron Valery Carranza y Michell Tanori por el equipo azul, y Edna Carrillo y Ella Bucio por el equipo rojo. Carranza y Bucio lograron salvarse, lo que llevó a un enfrentamiento directo entre Edna y Tanori. Tras un circuito extenuante, Edna Carrillo aseguró su permanencia, mientras que Tanori se despidió de las playas de Exatlón. La salida de Paola Peña, consecuencia de una lesión que detuvo el circuito y conmocionó a los seguidores, completó la jornada de salidas para el equipo azul.

La transmisión en vivo del duelo por la Villa 360 está programada para las 18:00 horas en Azteca Uno, donde los espectadores podrán seguir de cerca el desenlace de una de las competencias más esperadas de la semana.

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Estado del AICM EN VIVO:

Masa de aire ártico cubrirá a México este martes, alerta el Servicio Meteorológico Nacional

En paralelo, existe la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca

Masa de aire ártico cubrirá

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

El comentarista deportivo analizó la calidad de juego de Luis Malagón y el “Tala” Rangel con la Selección Mexicana

Martinoli explica quién debe suplir

Postre fresco y vistoso: así se prepara la gelatina de yogur con frutas

Ideal para días calurosos, esta opción ligera combina texturas suaves, colores vibrantes y un contraste dulce que sorprende

Postre fresco y vistoso: así

Salida de Karla Ornelas de Lima profundiza la crisis diplomática entre México y Perú

La salida de la encargada de negocios de México en Lima marca un nuevo episodio en la escalada diplomática

Salida de Karla Ornelas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llegan a Michoacán elementos del

Llegan a Michoacán elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar Plan por la Seguridad y la Justicia

Encuentran rancho con 16 cuerpos en Quintana Roo: podría ser un cementerio clandestino

Piden 14 años de prisión contra “El Guacho”, yerno del Mencho y exmiembro de alto rango del CJNG

Caen 20 presuntos criminales del CJNG en Tabasco: entre ellos 4 policías municipales y “El Toto”, jefe de plaza regional

Cae célula dedicada al robo de casa habitación y narcomenudeo en Azcapotzalco, CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿Qué empresas están detrás de

¿Qué empresas están detrás de la millonaria fortuna de Nawat Itsaragrisil, polémico ex director de Miss Universo que denunció a mexicanos en Tailandia? 

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 10 de noviembre: ‘El Patrón’ busca demandar a Alfredo Adame en México y EEUU

Angélica Vale se enteró de su divorcio durante una cena familiar y gracias a un mensaje

Netflix México: “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” domina el ranking de las 10 series favoritas del público

The Cardigans anuncia show en CDMX: fecha y preventa para la banda sueca de ‘Lovefool’

DEPORTES

Martinoli explica quién debe suplir

Martinoli explica quién debe suplir a Memo Ochoa en la portería del Tri para el Mundial 2026

Jaime Lozano es despedido de Pachuca previo al Play In del Apertura 2025

Pumas confirma que José Juan Macías sufrió rotura de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?

Quién es Diego Mejía, el técnico mexicano que fue campeón en la Canadian Premier League

Play-In Liga MX: la IA anticipa quién entra a Liguilla