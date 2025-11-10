México

Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

A partir de este año, los aficionados cuentan con la oportunidad de adquirir un derecho de compra que les garantice su asiento para las carreras del 2027 y 2028

Guardar
Este lunes comienza la preventa
Este lunes comienza la preventa de boletos para el Gran Premio de México 2026. (Daniel Montes de Oca)

Este lunes 10 y martes 11 de noviembre, a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) , comienza la preventa de boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, el cual, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año.

Los boletos en esta fase de preventa estarán disponibles exclusivamente a través del portal de Ticketmaster y podrán ser adquiridos únicamente por tarjetahabientes de Banamex y Banorte.

La venta general de boletos comenzará el miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 am, y en esta etapa los aficionados podrán comprar sus entradas con cualquier tarjeta de su preferencia, sin restricciones de banco o método de pago.

Además, en esta edición se ofrecerá el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), que permitirá a los compradores garantizar el mismo asiento adquirido para la carrera de 2026 en las ediciones del Gran Premio de México 2027 y 2028.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Gran Premio de México 2026Fórmula 1F1BoletosAutomovilismomexico-deportes

Más Noticias

Detienen a un hombre que golpeó a su madre con un martillo en Iztapalapa, CDMX

La intervención de los servicios de emergencia permitió resguardar a la afectada y activar protocolos de apoyo psicológico y legal

Detienen a un hombre que

Apertura del índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores este 9 de noviembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del índice de referencia

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 10 de noviembre

Ya sea en auto o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Cuál es el tiempo de

“No pactes con el crimen, cuídate mucho”: el consejo del priista Rubén Moreira a Carlos Manzo semanas antes de su asesinato

A través de un video se muestra una reunión entre el legislador tricolor y el alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre; Moreira advierte sobre los riesgos de enfrentar al crimen organizado y recomienda a Manzo reforzar su seguridad

“No pactes con el crimen,

Sheinbaum descarta que la violencia afuera de estadios afecte en la Copa Mundial 2026: “Son casos distintos”

Tras recientes hechos violentos ocurridos después de distintos partidos, la mandataria señaló que no hubo un patrón en particular

Sheinbaum descarta que la violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vicente Fox respalda a los

Vicente Fox respalda a los aguacateros en Uruapan ante amenaza del narco: “Me cala que estén destruyendo una industria”

Fiscalía de Jalisco desarticula célula criminal que extorsionaba a empresas transportistas en El Salto| Video

Quién era La Chucky, la sicaria del Cártel del Golfo que fue abatida en Reynosa

Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, por nexos con La Barredora

‘Don Neto’, exlíder del Cártel de Guadalajara, exige al gobierno la devolución de su dinero

ENTRETENIMIENTO

Reportan que la casa de

Reportan que la casa de la actriz Vanessa Guzmán habría sido baleada mientras se encontraba su hijo adentro

Escándalo en Miss Universo México: acusan de violencia al director tras presunto arresto en Tailandia

La Granja VIP en vivo: tras abandono de Lola Cortés y salida de Jawy el reality está en crisis

Critican a Lola Cortés tras dejar La Granja VIP por salud mental: “Eso le hizo Yuridia y Jolette en La Academia”

Anahí y Maribel Guardia recuerdan a Julián Figueroa en ‘¿Quién es la Máscara?’: “Andaba en el foro de bebé”

DEPORTES

Así quedó la tabla general,

Así quedó la tabla general, la liguilla y el play in tras la última jornada de la Liga MX

Cruz Azul buscaría inhabilitación de Adalberto Carrasquilla tras polémica falta contra Kevin Mier

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los duelos de hoy 10 de noviembre

Cómo se jugará el Play In del Apertura 2025 de la Liga MX

América Femenil golea a Rayadas y consigue su pase a semifinales del Apertura 2025