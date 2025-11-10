Arranca la preventa de boletos para el Gran Premio de México F1 2026

Este lunes comienza la preventa de boletos para el Gran Premio de México 2026. (Daniel Montes de Oca)

Este lunes 10 y martes 11 de noviembre, a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México) , comienza la preventa de boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, el cual, que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año.

Los boletos en esta fase de preventa estarán disponibles exclusivamente a través del portal de Ticketmaster y podrán ser adquiridos únicamente por tarjetahabientes de Banamex y Banorte.

La venta general de boletos comenzará el miércoles 12 de noviembre, a las 11:00 am, y en esta etapa los aficionados podrán comprar sus entradas con cualquier tarjeta de su preferencia, sin restricciones de banco o método de pago.

Además, en esta edición se ofrecerá el servicio de Derecho de Primera Opción (DPO), que permitirá a los compradores garantizar el mismo asiento adquirido para la carrera de 2026 en las ediciones del Gran Premio de México 2027 y 2028.

Información en desarrollo...