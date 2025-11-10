México

¿A qué hora descenderá más la temperatura en la CDMX este 10 de noviembre?

La capital mexicana experimentará una baja considerable en los valores térmicosn lo que podría afectar la rutina diaria de quienes residen en zonas vulnerables

La SGIRPC recomienda a la
La SGIRPC recomienda a la población tomar precauciones ante el descenso térmico y los vientos intensos en la capital. (Cuartoscuro)

El descenso de las temperaturas en la Ciudad de México marcará la jornada de este lunes, según el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Ante esta alerta es importante que la población tome las precauciones correspondientes para prevenir enfermedades y otros problemas relacionados con las bajas temperaturas.

Y es que a pesar de que el frío se ha sentido desde las primeras horas de la mañana, el organismo especializado ha logrado determinar cuáles son las horas exactas en que se espera un descenso aún más importante de la temperatura.

El pronóstico meteorológico prevé una
El pronóstico meteorológico prevé una temperatura mínima de 8 ℃ durante las primeras horas del martes en la CDMX. (Cuartoscuro)

Esta es la hora exacta en que bajará aún más la temperatura en la CDMX

Como mencionamos, la SGIRPC ha advertido que es a partir de las 16:00 cuando se registrarán condiciones más frías en las zonas sur y poniente de la capital.

De acuerdo con la dependencia, se espera que este fenómeno persista hasta las 9:00 del martes 11 de noviembre cuando se prevé que la temperatura mínima descienda hasta 8 ℃.

Por otro lado, la temperatura máxima estimada para la jornada alcanzará 14 ℃ alrededor de las 15:00, lo que representa un descenso notable respecto a días previos.

Además del frío, el boletín advierte sobre la presencia de vientos con rachas fuertes que afectarán principalmente a las mismas zonas sur y poniente de la ciudad.

Estas condiciones ventosas se mantendrán entre las 9:00 y las 19:00, lo que podría incrementar la sensación de frío y requerir medidas adicionales de protección.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha insistido en la importancia de que los habitantes de la capital estén atentos a las recomendaciones oficiales y se preparen para enfrentar las bajas temperaturas previstas para este inicio de semana.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. Crédito: Cuartoscuro.

En este sentido, Protección Civil de la Ciudad de México recomienda a la población tomar las siguientes medidas durante la temporada de frío:

  • Usar ropa abrigadora, como chamarras, bufandas, guantes y gorros, especialmente en niños y adultos mayores.
  • Cubrir nariz y boca al salir a la intemperie para evitar respirar aire frío de forma directa.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Mantenerse hidratado y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.
  • Revisar que aparatos de calefacción funcionen correctamente y no dejar braseros ni estufas encendidas durante la noche para prevenir intoxicaciones.
  • Procurar ventilar adecuadamente habitaciones si se utilizan calentadores o anafres.
  • En caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias, acudir a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación.
  • Estar atentos a los avisos y recomendaciones oficiales por posibles frentes fríos o bajas temperaturas.

