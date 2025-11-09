México

UASLP condenó el asesinato de un alumno tras un asalto en los alrededores del campus, FGESLP ya realiza investigación

La fiscalía mantiene una coordinación con las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho

Bajo la luz artificial, la cinta policial amarilla delimita un escenario nocturno enigmático. La fusión entre la oscuridad y el amarillo crea una atmósfera misteriosa. - (Imagen ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) condenó el asesinato de uno de sus estudiantes, quien murió tras un asalto en las inmediaciones del campus poniente. De acuerdo con información difundida por la institución el ataque ocurrió entre la noche del viernes 7 y la madrugada del 8 de noviembre, cerca de la Facultad de Estomatología.

El joven identificado como Jorge Eduardo Dávila Ramírez, de 23 años, pasante de servicio social en el departamento de cirugía maxilofacial, fue interceptado por sujetos armados al salir de la facultad. Según reportes preliminares, los asaltantes intentaron despojarlo de su automóvil. El estudiante se resistió y los agresores dispararon antes de huir del área.

Elementos de la policía municipal y paramédicos llegaron poco después y trasladaron al lesionado al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, ubicado a pocos metros. El joven falleció durante la madrugada del sábado debido a la gravedad de las heridas.

Mediante un comunicado, la Facultad de Estomatología expresó sus condolencias a la familia, amistades y comunidad universitaria. En el documento, la institución describió al alumno como un joven de buen rendimiento y con vocación por su carrera. La universidad precisó que el ataque no ocurrió dentro de las instalaciones, pero sí en el entorno inmediato de la zona universitaria poniente.

El texto universitario demandó a las autoridades una investigación pronta y justa, así como el reforzamiento de la vigilancia y seguridad en las áreas cercanas a los recintos estudiantiles.

El documento dado a conocer mediante redes sociales detalló: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, amistades y a la comunidad de esta entidad académica, donde será especialmente recordado por su buen rendimiento y amor a su profesión”

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) realiza labores de esclarecimiento. Según los primeros datos recabados por la Policía de Investigación (PDI), personas desconocidas habrían agredido al joven, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, informándose su fallecimiento poco tiempo después.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Legal (SEMELE) con el propósito de que se le practique la necropsia exigida por la ley y así determinar la causa real del fallecimiento.

La FGESLP mantiene una coordinación estrecha con las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con la finalidad de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las posibles responsabilidades.

