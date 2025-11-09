México

INVEA, SSC y Protección Civil de CDMX impiden dos fiestas clandestinas en la Obrera y Roma Norte: detuvieron a 3 personas

Las autoridades colocaron sellos de suspensión a los establecimientos

Operativo impide la realización de dos fiestas clandestinas en CDMX. (Crédito: X/@SSC_CDMX)

La intervención de las autoridades de la Ciudad de México impidió la realización de dos reuniones clandestinas en puntos clave de la alcaldía Cuauhtémoc, tras una serie de denuncias realizadas por ciudadanos preocupados.

Los operativos conjuntos, encabezados por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se centraron en dos inmuebles ubicados en las colonias Obrera y Roma Norte, los cuales habían sido promovidos abiertamente en redes sociales y mediante volantes como sedes de eventos masivos que ofrecían, según la investigación, un espacio seguro y recreativo.

Sin embargo, los sitios en cuestión carecían por completo de las medidas exigidas por Protección Civil, además de que los organizadores no presentaron la documentación necesaria que demostrara la autorización para este tipo de eventos de alta convocatoria.

A esto se sumó el hallazgo de presuntos indicios de drogas en el inmueble localizado en la colonia Obrera, situación que derivó en la detención de tres personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, según reportó el INVEA.

Las inspecciones pusieron también en evidencia los riesgos estructurales de los espacios utilizados. En la Roma Norte, personal de Protección Civil identificó “grietas que atraviesan las paredes en muros de carga y que indica una pérdida de integridad estructural”, información que quedó asentada en los documentos oficiales elaborados durante la visita.

Autoridades de la CDMX detuvieron a tres personas.

Al momento de la llegada de los verificadores, en ambos casos ya se encontraban asistentes en las inmediaciones, la mayoría adolescentes, quienes pretendían accesar a celebraciones donde, conforme a la denuncia, habría venta asegurada de bebidas alcohólicas y presencia de menores de edad.

Frente al peligro que representaban estas condiciones, las autoridades implementaron medidas cautelares, colocando sellos de suspensión en los establecimientos intervenidos para prevenir la reaparición de eventos similares en los mismos recintos.

Además de impedir la aglomeración de personas en condiciones inseguras, la actuación buscó evitar desalojos forzados que pudieran generar situaciones de riesgo colateral entre los ocupantes y vecinos. Los medios de comunicación también acudieron a estos puntos, luego de que en días previos circularan anuncios sobre la celebración de las fiestas.

Tras los operativos, el INVEA reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de actividades ilegales y los lugares donde se organicen, a fin de proteger especialmente a los menores de edad y reducir los riesgos asociados a su salud y seguridad física.

