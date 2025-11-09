México

Hijo de Erika Buenfil tiene su primera oportunidad en Televisa tras éxito en TikTok

Nicolás Buenfil se sincera sobre su nuevo empleo, su deseo de aprender desde cero y su interés por especializarse en mercadotecnia

Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, inicia su carrera profesional en el área de Media de Televisa a los 20 años.

Nicolás Buenfil comenzó su camino en el mundo laboral y despertó el interés de varios internautas, no solo por su parentesco con la reconocida actriz Erika Buenfil, sino también por su incorporación al equipo creativo de Televisa.

Con tan solo 20 años, el joven compartió con diversos medios de comunicación que esta semana comenzó a desempeñarse en el área de Media, específicamente en la gestión de redes sociales, dentro de la corporación de telecomunicaciones.

El joven Nicolás Buenfil se suma al equipo creativo de Televisa, gestionando redes sociales en la reconocida empresa de telecomunicaciones.

Hijo de Erika Buenfil prefiere estar detrás de las cámaras y los reflectores

Durante su llegada a Televisa, el hijo de la actriz explicó que su llegada a la televisora surgió tras al éxito que su madre ha alcanzado en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde es conocida como “La reina del TikTok”.

“Me dijeron que ya tuvo un caso de éxito, entonces, quieren ver si tengo otros éxitos aquí”, compartió Nicolás.

Asimismo, durante el breve encuentro con la prensa, Nicolás Buenfil dejó claro que su interés profesional se orienta hacia el trabajo detrás de cámaras, por lo que su objetivo es especializarse en el ámbito de la Mercadotecnia y, eventualmente, fundar su propia empresa.

Por el momento, se encuentra explorando su camino profesional, con la intención de “analizar productos” y adquirir experiencia en el sector creativo.

La llegada de Nicolás Buenfil a Televisa se da tras el éxito digital de su madre, conocida como 'La reina del TikTok'.

Nicolás Buenfil asegura tener un trabajo godín

Nicolás Buenfil también expresó su intención de continuar colaborando con su madre en la creación de contenido digital, pues le ha ayudado a seguir su desarrollo profesional.

“Me inspira que ella inició de cero y yo prácticamente igual. Aunque tuve este gran paso gracias a este gran paso, estoy iniciando de cero, me estoy empapando de todo lo que tengo que aprender. Y, pues nada, a darle”, declaró, subrayando la importancia de la perseverancia y el aprendizaje en su trayectoria.

Asimismo, definió su puesto como un trabajo “godín”, pero al ser consultado sobre su salario en Televisa, prefirió mantener la cifra en reserva, calificando el dato como “privado”. No obstante, añadió con humor: “Sale para los chicles”.

Nicolás Buenfil define su puesto en Televisa como un trabajo godín y mantiene en privado el monto de su salario.

Quién es Nicolas Buenfil, hijo de actriz de Televisa

Nicolás de Jesús Buenfil Lópeznació el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León. Es hijo único de Érika Buenfil, reconocida por su protagónico en telenovelas como Marisol y Amor en silencio, y de Ernesto Zedillo Jr., primogénito del ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Aunque Nicolás estuvo siempre al tanto de la identidad de su padre, no fue sino hasta que cumplió 14 años, en febrero de 2019, cuando tuvo la oportunidad de entrar en contacto y conocerlo en persona. Tiempo después de este encuentro, Nicolás calificó la experiencia como “impactante”.

