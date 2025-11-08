México

Sheinbaum acuerda con Macron agenda de ‘diplomacia feminista’, buscan erradicar violencia contra las mujeres a nivel mundial

Los mandatarios acordaron una serie de acciones contra la violencia sexista y para promover la igualdad en diversos ámbitos

La presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, acordaron la implementación de una agenda de ‘diplomacia feminista’, como parte de los trabajos de coordinación que pactaron durante la reunión bilateral que tuvieron ayer en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, la mandataria mexicana indicó que ambos coincidieron en la necesidad de promover la igualdad de género en la vida pública y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sheinbaum Pardo resaltó que dicha agenda se desarrolló junto con el gobierno francés desde hace tiempo, entre otras acciones que se implementaron en conjunto cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, ahora se buscará concientizar sobre los derechos de las mujeres a nivel internacional.

“Esta es una agenda que desarrollamos con Francia desde hace tiempo. Cuando fui jefa de Gobierno, en su momento, con Francia también desarrollamos distintas acciones en este nivel. Y, particularmente, ahora compartimos lo que tiene que ver con la llamada “Diplomacia Feminista”, y es el llevar el ámbito de los derechos de las mujeres a cualquier ámbito internacional y nacional.

“Es parte de la agenda de México y, por supuesto, parte de la agenda de Francia. Y no solamente compartimos estos principios, sino que los llevamos al mundo entero”, puntualizó.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que su gobierno está a favor de promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de la diplomacia feminista.

Agradeció la participación del gobierno mexicano “por participar tan activamente en la 4ª Conferencia Ministerial de las Diplomacias Feministas, que recientemente se llevó acabo en París, después de México en 2024.

El mandatario señaló que “hace unos días” se pactaron “unos acuerdos ministeriales en México y en Francia”; no obstante, aseveró que la agenda de diplomacia feminista es muy completa.

“México y Francia ya han copresidido el foro que se tuvo, por cuenta de las Naciones Unidas, en Francia para defender esta agenda. Después, hubo unos acuerdos ministeriales en México y en Francia hace unos días”, abundó.

Asimismo, precisó que con dicha agenda se luchará en contra de la violencia sexista en todo el planeta, a través de programas de acción y medidas para promover la igualdad de género en diversos ámbitos, como el político y el económico.

“Como lo dijo la señora Presidenta, es una agenda muy completa que va a luchar contra las violencias sexistas en todo el planeta y va a consolidar, justamente, los derechos de las mujeres, las activistas, y aspira a proteger una agenda progresista en todos los países del mundo; y también, va a aportar programas de acción para defender a las activistas que defienden la libertad.

“Y vamos a tener también una agenda económica, política, de representación y de igualdad entre los sexos”, concluyó.

Tras su reunión con Sheinbaum, el preisdente de Francia encabezó una cena en la Academia de San Carlos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la que participó la activista feminista, Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia contra la violencia digital.

